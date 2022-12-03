Россия может атаковать LNG-терминалы и нефтебазы Евросоюза: чем это для нее обернется

Есть прогнозы, что Россия зимой может атаковать или провести диверсии на LNG-терминалах для сжиженного газа и нефтебазах Евросоюза. Если оккупанты действительно на такое решатся, то это будет для них самоубийством.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, такой прогноз выглядит слишком апокалиптическим и сомнительным. Маловероятно, что Россия решится на такие дикие шаги.

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НАТО может отправить Россию в 17 век за 2 – 3 дня

Как подчеркивает Саламаха, любая подозрительная атака на одну из стран НАТО вызовет ответную реакцию. В ответ Альянс просто поставит точку на будущем России.

НАТО способна нанести такой ущерб России за 2-3 дня, что она окажется в 17 или 18 веке. И вылезти оттуда без внешней помощи будет невозможно,

– отметил Саламаха.

Кроме того, диверсии на таких объектах действительно сомнительны. Их ведь достаточно мощно охраняют усилиями спецслужб и частных охранных структур. Потому маловероятно, что российские спецслужбы смогут незаметно провести такую операцию.

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