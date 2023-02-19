Мы находимся в повышенной боевой готовности, – Дуда об угрозах со стороны России

В Варшаве отдают себе отчет в том, что российский империализм представляет угрозу не только для Украины, но и для других стран мира. В частности, президент Дуда рассказал о том, как Польша готовится к возможным провокациям со стороны России.

Польский лидер Анджей Дуда отметил, что российская агрессия началась еще в 2008 году, когда Путин оккупировал территории Грузии. Кроме того, по его словам, у Варшавы не было сомнений в том, что в событиях 2014 года были виноваты не "сепаратисты" и "ополченцы", а непосредственно россияне. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона.

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Когда стало ясно, что русский медведь проснулся

Как отметил Дуда, кремлевская пропаганда пыталась замаскировать оккупацию Донецка и Луганска словом "сепаратизм". Однако в действительности события того года сигнализировали о том, что российский империализм возродился.

Также он вспомнил осень 2021 года, когда десятки мигрантов пытались незаконно пересечь польско-белорусскую границу.

Когда осенью 2021 года наша граница подверглась этой гибридной атаке в виде выталкивания групп мигрантов к польской границе, мы уже тогда знали, что становится опасно,

– констатировал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что после этого инцидента Варшава усилила защиту границы и приступила к ускоренному процессу модернизации Вооруженных сил.

Мы давно увеличивали расходы на оборону, но этот процесс интенсифицировался. Прежде всего, мы решили твердо защищать границу, чтобы показать, что мы сплочены и не недооцениваем опасность,

– акцентировал президент Польши.

Как отметил глава соседнего государства, польские спецслужбы и военные еще до полномасштабной войны осознали, что ситуация очень напряженная и требует повышенной готовности.

Польша всегда готова к провокациям со стороны России

Анджей Дуда констатировал, что Польша после провокации на границе осенью 2021 года ожидала других эксцессов, вызванных Россией, однако до сих пор ничего серьезного и масштабного не произошло. Хотя, конечно, оккупанты несколько раз пытались ворваться в воздушное пространство разных стран Европы.

Ожидали, что могут быть разные провокации с российской стороны. Но кроме гибридной атаки их не было. Однако были разные попытки Россией пересечь наше воздушное пространство. И воздушное пространство других стран НАТО,

– сказал Дуда.

Кроме того, он упомянул об Air Policing (воздушной полиции НАТО), которая активно патрулирует, в частности, воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии. Эти операции осуществляют именно польские самолеты и пилоты.

В Кремле собрались "ставить Польшу на колени"

Очевидно, что войска НАТО и, в частности, Польши ликвидируют всех российских оккупантов, если те вдруг посмеют ворваться на территорию страны. Однако на кремлевском телевидении не устают врать, что Россия способна мгновенно уничтожить Варшаву.

Собственно, в эфире программы Владимира Соловьева "эксперт" Яков Кедми сказал, что "вторая армия мира" якобы может всего за час поставить Польшу на колени. Но он почему-то забыл вспомнить, что уже год российские захватчики не способны "взять Киев за три дня".