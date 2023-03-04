Российские оппозиционеры рассказали, почему у Путина требуют объявить войну и пойдет ли он на это

Российские пропагандисты требуют от России объявить Украине войну. К этому не следует относиться серьезно, ведь это очередные манипуляции пропагандистской машины.

Об этом 24 Каналу рассказали российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Яковенко заметил, что российская цензура построена так, что позволяет критиковать Владимира Путина только с выгодной стороны.

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Гудков предположил, что тяга к таким переименованиям в россиян рождается от бездействия. Переименовывая войну в войну, ничего не изменить, ведь она идет.

У россиян уже не осталось возможностей для влияния: нет смысла объявлять военное поражение, ведь оно уже сейчас есть, закрывать границу тоже смысла нет, ведь она уже наполовину закрыта, объявлять мобилизацию бессодержательно, ведь она уже продолжается, заметил Гудков.

Они больше ничего придумать не могут, могут только имитировать бурную деятельность,

– подчеркнул говорящий.

"Особенности российской пропаганды"

Яковенко отметил, что российские пропагандисты уже открыто критикуют Путина за то, что он использует ядерное оружие, что из США он не сделал пролив между Мексикой и Канадой, до сих пор не взорвал Киев.

Это все особенности русской пропаганды, скажем так, это особенности русской цензуры. Категорически запрещено под угрозой тюремного наказания, критиковать Путина с позиций человеческих,

– сказал журналист.

При этом добавил, что Путина можно критиковать "с людоедской точки зрения". Этим с утра до вечера занимаются программами центрального государственного телевидения.

Такая диспропорция цензуры ведется для того, чтобы в любой момент можно было сказать, что "Путин это для вас лучший вариант, берегите Путина", потому что, если не Путин, тогда ему на смену придет какое-то чудовище, пытающееся взорвать Великобританию, Францию и т.д. Такими "антиподами", например, являются Генерал Андрей Гурулев, сам Владимир Соловьев, Игорь Гиркин, Валерий Пригожин.

Это все пугалки, как и те военкоры, требующие каких-то страшных мер,

– добавил Яковенко.

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Объявит ли Россия войну Украине