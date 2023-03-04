Про це 24 Каналу розповіли російський опозиційні журналіст Ігор Яковенко й російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Яковенко зауважив, що російська цензура побудована так, що дозволяє критикувати Володимира Путіна тільки з вигідного боку.

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Гудков припустив, що потяг до таких перейменування у росіян народжується від бездіяльності. Перейменовуючи війну у війну, нічого не змінити, адже вона вже йде.

У росіян вже не залишилося можливостей для впливу: немає сенсу оголошувати військову поразку, адже вона вже зараз є, закривати кордон також сенсу немає, адже він вже наполовину закритий, оголошувати мобілізацію беззмістовно, адже вона вже триває, зауважив Гудков.

Вони більше нічого вигадати не можуть, можуть лише імітувати бурхливу діяльність,

– наголосив мовець.

"Особливості російської пропаганди"

Яковенко зауважив, що російські пропагандисти уже відкрито критикують Путіна за те, що він використовує ядерну зброю, що із США він не зробив пролив між Мексикою та Канадою, що досі не підірвав Київ.

Це все особливості російської пропаганди, скажімо так, це особливості російської цензури. Категорично заборонено під загрозою тюремного покарання, критикувати Путіна з позицій людських,

– сказав журналіст.

Натомість додав, що Путіна можна критикувати "з людожерського погляду". Цим з ранку до вечора займаються на програмах центрального державного телебачення.

Така диспропорція цензури ведеться для того, щоб в будь-який момент можна було сказати, що "Путін це для вас найкращий варіант, бережіть Путіна", бо, якщо не Путін, тоді йому на зміну прийде якесь чудовисько, що намагатиметься підірвати Велику Британію, Францію тощо. Такими "антиподами", наприклад, є Генерал Андрєй Гурульов, сам Владімір Соловйов, Ігорь Гіркін, Валєрій Пригожин.

Це все лякалки, як і ті воєнкори, що вимагають якихось страшних заходів,

– додав Яковенко.

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