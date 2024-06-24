Может ли еще Россия победить?

Говорят, мы проигрываем эту войну. Эта мысль, прекрасно ложится в мозг уставшим украинцам, которые иногда, кажется, даже радуются этой коллективной депрессии. Во время летней жары плавит не только асфальт, но и мозги. Мозги, в которые во что бы то ни стало хочет залезть Россия, посеяв уныние и отчаяние.

Недостижимая для России цель

Если мы проигрываем, то, получается, что Россия выигрывает. Сама Россия предпочитает продавать эту мысль внутри страны и по миру.

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Но что для России было бы победой? Может, мы забыли, но Россия хотела взять под контроль всю Украину. Россия хотела уничтожить суверенитет и независимость Украины и поставить в Киеве своих марионеток. Вот это была бы победа России. Восстановление империи малыми усилиями и быстрой спецоперацией на 2 – 3 недели. Не большой войной, а быстрым прыжком.

Смогла ли Россия это сделать? Нет. Приближается ли Россия к этой цели? Нет. И даже украинцы, часто находящиеся в депрессии, не верят в это. Иначе стоимость недвижимости в Киеве была бы совсем другой.

В Москве и не только понимают, что не способны уже уничтожить независимость Украины и поэтому не способны победить. Россия, напрягая всю свою имперскую мощь, может откусить какую-то территорию. Но у России и так большая территория. Дополнительные несколько сот квадратных километров будут на ней незаметны от слова совсем и точно не могут быть победой и не могут быть целью. Цель для России недостижима, и Кремль это прекрасно понимает.

С точки зрения России, они тратят слишком много ресурсов, полностью напрягая свою экономику, сокращая все расходы бюджета, не касающиеся армии, ради достижения, которое будет совсем незаметным на карте. Оно не сопоставимо с российскими амбициями и заявленными 2 года назад целями. Какая же это победа? Какой же это успех?

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Победа России возможна только в одном случае

Россия способна причинять нам боль и может получать от этого какое-то садистское удовольствие. Пытаясь таким образом перекрыть для себя самой боль и разочарование от того, что цель, которую она заявила и на которую потратила так много ресурсов, недостижима.

Цена, которую заплатила и будет платить Россия еще много лет, слишком велика. В России это знают, хоть и пытаются продать совсем другое. Кремль ведет себя как малолетний хулиган, которого дома ждет пьяный отец, который может побить просто так, и который в школе отбирает бутерброды у первоклашек. Может ли еще Россия победить? Только, если мы сами подарим России эту победу. Сама Россия победить не способна.