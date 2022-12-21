Путину не нужны проблемы, – Гудков прокомментировал заявление ISW, что Россия поглотит Беларусь
В ISW заявили, если Владимиру Путину не удастся заставить Александра Лукашенко напрямую вступить в войну, то Россия поглотит Беларусь. Впрочем, как видим, страна-агрессор не способна даже захватить украинские города и обороняется.
Хотя и распространяются слухи о вероятном наступлении оккупационного войска на Киев. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
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Путину не нужно проблемы
Совершенно очевидно, что Путину не нужны никакие проблемы с Беларусью,
– заметил Гудков.
Он также подчеркнул, что не верит распространенным предположениям, что якобы российский диктатор может устранить Лукашенко, если тот официально не будет вступать в войну против Украины. Так, без своего приспешника Путин получит совсем другую ситуацию внутри Беларуси – там, вероятно, будет революционная ситуация.
"Эту революционную ситуацию Лукашенко пока удерживает штыками. Как только не будет Лукашенко, то некому будет контролировать там ситуацию", – пояснил российский оппозиционный политик.
Самопровозглашенный президент Беларуси до последнего будет пытаться избежать официального вступления в войну против Украины. Он делал это с начала полномасштабного вторжения и сейчас, когда все приближается к военному поражению России, у Лукашенко нет никакой причины менять свою политику.
Гудков предположил, поглотит ли Россия Беларусь: смотрите видео
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- Сообщалось, что после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко начались массовые передвижения военной техники и подготовка к атаке. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Военный эксперт Михаил Притула отметил, что у Путина пока нет сил для нападения из Беларуси.
- По его словам, для наступления на Украину с территории Беларуси там должно быть сосредоточено не менее 200 – 300 тысяч военных, бронетехника, артиллерия, ракетные войска, большое количество автомобильной техники. Более того, это все нужно собрать одномоментно.
- В Минобороны Украины подчеркнули, что риск наступления из Беларуси существует, поскольку она системно поддерживает Россию и позволяет атаковать нашу страну со своей территории. Однако министр обороны Алексей Резников заявил, что о вступлении в войну именно белорусских военных речь не идет.