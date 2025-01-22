Может ли Россия производить штурмовики Су-25: военный эксперт разобрал возможности врага

Оккупанты активно используют штурмовики Су-25. Почти ежедневно сообщают о пусках управляемых авиабомб именно этими самолетами по восточным регионам Украины. Однако из-за санкций Россия не может их массово производить.

Враг способен производить Су-25 только поштучно. Это 24 Каналу отметил военный эксперт Сергей Грабский.

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"Россия находится под санкциями. Говорить о том, что они могли бы наладить массированный выпуск этих и других самолетов, невозможно. Говорится о том, что они могут изготавливать эти самолеты как поштучный товар", – подчеркнул он.

Россия не может массово производить Су-25

Сергей Грабский отметил, что, по требованиям, самолеты должны быть обеспечены в смысле управления оружием, полетами. Это требует материалов, которые находятся в подсанкционных списках. Это продлевает срок производства таких самолетов.

Как дополнительный фактор того, почему Россия не может их делать массово и почему мы должны усиливать наши удары по таким предприятиям. Такие предприятия – это поштучные товары. Поэтому любой перерыв в непрерывной и ритмичной работе этого предприятия отражается на количестве, качестве, ремонте и производстве того или иного вида техники,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, это касается буквально любого вида техники, который изготавливается российскими захватчиками.