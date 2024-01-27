Понимаем, что будет делать Путин: интервью с Подоляком о "новом наступлении" России и выборах

В западных медиа появилась информация, мол, Россия готовит новое масштабное наступление по всей территории Украины. Однако и Главное управление разведки и Генштаб все видят и понимают ситуацию.

Более того, Украина полностью понимает, что и где будет делать Россия. Больше об этом, так называемых "выборах" в России и кто стоит за главным конкурентом Владимира Путина на пост главы Кремля в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали все, что известно о падении российского Ил-76 в Белгородской области. Подробности – читайте по ссылке.

"Выборы в России": кто стоит за главным конкурентом Путина

В России сейчас активно идет предвыборная агитация. Вдруг появились огромные очереди, чтобы подать кандидатом еще и Бориса Надеждина. И, собственно, у нас два варианта. Или это контролируемая оппозиция, которую якобы продвигают для того, чтобы создать видимость. Или это вариант, в России якобы появилась оппозиция, которая против войны.

Ох, любите же вы иллюзии. Нет никакого избирательного процесса в России. Нет никаких оппозиционных кандидатов. Надеждин – это не оппозиционный кандидат. Это максимально "махровый", кириенковский кандидат (первый заместитель руководителя администрации Владимира Путина Сергей Кириенко – 24 Канал).

Он, так же как сегодняшняя политическая элита России, говорит о том, что Украине не нужно отдавать оккупированные территории, а можно там провести некий "референдум". Вы ведь понимаете абсурдность этого? Они захватили территорию, убили граждан, депортировали, совершили много геноцидных преступлений, завезли своих плохих людей и будут проводить там так называемый "референдум"? Это нонсенс.

Надеждин всегда был ориентирован на двух максимально маргинальных лиц. Это Сергей Кириенко и Сергей Миронов (председатель партии "Справедливая Россия" – 24 Канал).

Миронов – это человек, который занесен в книгу рекордов Гиннеса, потому что он получил самый маленький результат на президентских выборах 2004 года. То есть это человек, который ничего не означает, но является максимально антиукраинским, радикальной по отношению к нам с вами.

Поэтому говорить о том, что есть некий избирательный процесс – это нонсенс. Говорить о том, что есть какие-то демократические кандидаты – нонсенс. Не имеет смысла говорить о Надеждине, потому что все равно будет переназначение "царя" в демократическую составляющую, которой на самом деле не существует. Так что давайте на эту иллюзию никак не реагировать.

Нет никакой сознательной оппозиции, нет никаких оппозиционных кандидатов, к сожалению. Россия будет меняться не из-за оппозиционного давления, не из-за внутренних дискуссий, а исключительно через поле боя. Как только будут существенные тактические поражения, в России начнутся социальные бунты, которые мы увидели в Дагестане, Башкортостане и других регионах. Именно они приведут к смене политического режима в России.



Борис Надеждин / Скриншот с видео

Это будет не совсем такой режим, как себе думает "оппозиция". Если у них достаточно низкий коллективный интеллект, и они на "черное" продолжают говорить "белое", то, конечно, у них не будет никаких шансов.

Так называемые русские либералы говорят, что лучше идти голосовать за Надеждина, потому что другие кандидаты понравятся еще меньше.

Это комплекс неполноценности, потому что они не имеют никаких инструментов влияния на ситуацию, но хотят иметь.

Они считают себя "великими лидерами мнений людей". А свои комплексы неполноценности реализуют для этого, что, мол, все же хоть что-то делают, для того, чтобы Россия имела другой вид. Вот, протестуют против Путина, предлагают Надеждина, через которого смогут определенным образом влиять на политические, экономические, социальные процессы в России

Так они реализуют свою ничтожность, которая была на протяжении последних двух лет. Она была и до начала полномасштабного вторжения, но нам нет смысла это анализировать. Эти два года они чувствовали себя такими вторичными людьми, которые ни на что не влияют. А сегодня они считают, что из-за сбора подписей за Надеждина, смогут компенсировать свои комплексы неполноценности. Но это так не работает.

К несчастью, они просто еще раз доказали, что не дееспособны вообще. Это иллюзия, что в России появится какая-то консолидированная оппозиция жесткого типа, которая сможет эффективно работать на внешних рынках, поддерживать Украину и действительно спровоцировать существенные протесты в самой России. Нет никакой жесткой оппозиции.

Ключевой вывод о том, что никто нам не поможет исправить внутреннюю российскую ситуацию, кроме ситуативных бунтов. А они появляются в следующих моментах:

существенное увеличение количества уничтоженных российских мобилизованных;

существенное уничтожение российской техники;

существенные тактические поражения;

существенное влияние на тактическую и стратегическую авиацию России;

окончательное исчезновение российского Черноморского флота,

окончательное взятие под контроль воздушного пространства над полуостровом Крым.

Это все будет влиять на процессы, которые будут проходить в России. все, что мы сегодня видим вокруг Надеждина – это такая анекдотическая попытка реализовать свое инфантильное эго.

О помощи от США

Что будет влиять на процессы, которые будут происходить в Украине? К примеру, говорят, что якобы Дональд Трамп давит на республиканцев в Сенате, чтобы сорвать двухпартийное соглашение по безопасности границы. Наряду с этой безопасностью границы в одном документе идет и помощь Украине. Именно этой помощи мы ждем еще с прошлого года. Какие у нас здесь перспективы?

Давайте не только о Соединенных Штатах. Есть понимание существенного увеличения помощи со стороны национальных правительств большого количества европейских стран, входящих в проукраинскую коалицию. Они увеличивают бюджеты прямой военной помощи. Эти же страны значительно увеличивают инвестиции в совместные военные производства.

У нас также есть абсолютно прогрессивные позиции Европейской комиссии, Европейского Союза как коллективного органа по необходимости поддержки макроэкономических показателей Украины. То есть, дополнительные финансовые транши для стабилизации экономики Украины.

Относительно дискуссии в Соединенных Штатах. Это очень горячая дискуссия, мы ее видим. Сегодня они вышли уже на праймериз и формируют стартовые электоральные позиции. Да, это влияет на дискуссию о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Думаю, что все же, при всей своей внутренней дискуссии, они примут решение о необходимости помощи этим трем странам. Потому что Соединенные Штаты не откажутся от позиции глобального лидера. Ведь когда ты изолируешься, возникает вопрос, как ты можешь влиять на крайне отрицательные деструктивные процессы, которые влияют на твою внутреннюю политику. К примеру, международная торговля.

Сегодня хуситы, атакуя в Красном море торговые суда, оказывают существенное влияние на международную торговлю. Что делают Соединенные Штаты вместе с Великобританией? Атакуют хуситов. То есть ты не можешь изолироваться, потому что это просто невозможно в глобальном мире.

Кроме того, Соединенные Штаты сегодня модерируют большинство экономических процессов, ввиду того, что Федеральная резервная система является эмитентом доллара. Это ключевая валюта сегодня. Ты не можешь модерировать экономические процессы, но не защищать то, чтобы в этих экономических процессах были правила.

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Правила – это, прежде всего, политика. Нельзя просто так позволить авторитарным странам разрушать эти правила. Это невозможно себе представить, потому что тогда нет Соединенных Штатов, нет глобального политического пространства, нет интернационального права.

Мы понимаем, что международные институты ни на что не влияют и не могут регулировать никакие вопросы. Регулировать вопрос того, чтобы такие страны как Россия все же придерживались хотя бы каких-либо правил, могут только, к примеру, Соединенные Штаты в рамках коалиции, где есть Великобритания, Европейский союз, Япония, Южная Корея, Австралия, Канада и т.д.

Безусловно, в этом смысле поддержка и является обязательной функцией для глобального лидера. Потому что это инвестиции в лидерство, международное право.

Перейдем к практической составляющей. Ключевыми донорами компаний являются производители оружия, в том числе у республиканцев. Для них сейчас "золотое время". Сегодня они получают данные о том, как то или иное оружие работает не из полигонов, а из огромного реального поля боя. И они могут это оружие адаптировать под более четкие вызовы., которые она должна реализовывать.



Джо Байден призывает оказать помощь Украине / Getty Images

К тому же они сегодня имеют на поле боя в Украине абсолютное доминирование оружия натовского стандарта. Таким образом, они вытесняют с глобального рынка ключевого конкурента – Россию. А это существенное увеличение дохода вооруженных компаний США. Они сегодня из пакета помощи Украины 90% оставляют своей экономике, а это дополнительные рабочие места, дополнительные инвестиции в военное производство.

Уже доказано, что Patriot, даже в модификации 70-х годов, является гораздо более эффективным оружием. Он может существенно противодействовать "Кинжалу", который позволял России диктовать условия в разных дискуссиях на разных континентах. Это же эффективный политический инструмент.

Мне кажется, они будут продолжать еще некоторое время внутренние дискуссии. Но для меня также очевидно, что и руководство Республиканской партии, и руководство Демократической партии, и чиновники на разных уровнях абсолютно четко осознают, что в Украину нужно инвестировать.

В войну Украины против России нужно инвестировать, потому что тогда будет переписан пакт безопасности самих США, где Россия перестанет быть ключевым оппонентом.

Может ли Россия осуществить мощное наступление

Западные медиа говорят о новом масштабном наступлении, которое Россия готовит на территорию Украины. Мы видим, что 40 тысяч российских военных собирают для очередного наступления на Авдеевку. Теперь нам говорят, что снова возможно наступление на всю территорию Украины.

Безусловно, лучше опираться на заявления Генерального штаба. Там активно это комментируют, говорят о том, что все контролируется, в том числе количество вооруженных сил России, находящихся на оккупированной территории. Все, что они концентрируют, все резервы, которые поднимаются – все это мониторит и Главное управление разведки, и непосредственно Генеральный штаб. Они понимают это и видят.

Знаете, просто для меня несколько странно. В 2022 году россияне что-то сконцентрировали, пошли и так далее. Но сегодня русская армия – это немного другая армия, они воюют количеством.



Российские оккупанты / Getty Images

Да, у них есть соответствующее неплохое оружие, которое они используют. Есть старое оружие, но есть новейшие образцы и это уже вопрос к санкциям, почему в конце 2023 года они могли спокойно изготовить "Искандеры" или "Калибры" и так далее.

Однако Россия уже не в том состоянии, чтобы организовать столь масштабную наступательную операцию. Они сегодня активно пытаются проводить наступательные операции в Донецком направлении. Мы видим там по 60 – 80 боестолкновений. Но Украина после двух лет войны точно понимает, что и как нужно делать и как этому противостоять.

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Здесь вопрос в том, если мы хотим существенно уничтожить резервы России, то для этого нам нужны дальнобойные ракеты. Это же очевидно, ибо нельзя количественно воевать против количественно построенной армии.

Нельзя противопоставить России количество – вы должны противопоставить качество управленческих военных решений, качество высокоточного оружия, качество принятия решения как таковых. То есть нужно оперативно принимать те или иные решения. Все это нужно противопоставить, поэтому сейчас просто спокойно реагируем на публикации подобного типа.

Украина понимает планы России

Россия будет дальше тратить много средств на то, чтобы говорить: "Бойтесь нас". Это одна из частей пропагандистской кампании. За два года мы с вами это не раз проходили.

Да, периодически ДРГ заходят с севера. Мы видим, что происходит в Сумской, Черниговской областях. Их отправляют именно для убийства гражданского населения. Это, кстати говоря, конкретное проявление геноцидного типа этой войны. То есть ДРГ заходят в те или иные маленькие населенные пункты для того, чтобы убить безоружное гражданское население. Они отправляют ВРГ на протяжении всех 700 дней войны.

Россия продолжает атаковать гражданское население. Сознательно атаковать Харьков, Херсон артиллерией и баллистикой, атаковать каждую ночь дронами и ракетами украинцев в других крупных городах. Они продолжают управляемыми авиационными бомбами атаковать фронтовую зону, в том числе населенные пункты, в них находятся наши гражданские.

Оккупанты это все продолжают делать, то есть изменения тактики и стратегии в России нет. Да, они проводят определенные концентрации, стягивают дополнительные силы. Однако относительно нашей стратегии и тактики – уже абсолютно все понятно, что будет делать Россия. Все, что они делают с точки зрения оборонных, наступательных действий, концентрации, где именно они это делают и так далее.

Единственное, что не понятно, это когда мы читаем, что Россия будет нападать на страны НАТО через 3 – 5 лет. Почему сегодня, имея эту войну, которую можно реализовать победным образом благодаря соответствующему оружию, нужно говорить о том, что через 5 лет будут воевать на других территориях?

Я не могу понять логику. Вы точно готовы в своих странах удерживать такие же вооруженные силы, какими сегодня являются Вооруженные Силы Украины? Вы точно сможете мобилизовать людей, поднять их, чтобы они воевали против русской армии, которая в то время будет иметь огромный опыт войны, огромный опыт массовых убийств, огромное количество оружия. Точно ли все страны смогут воевать?

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А если нет, то тогда надо оценить то, что мы сегодня видим. Сейчас это гораздо проще сделать, чем в начале или середине войны. Следует оценить объем инструментальных и мобилизованных возможностей России, объем принятия тех или иных тактических и стратегических решений. И в конце концов понять, что все это можно решить на оккупированной территории Украины раз и навсегда таким путем:

забираем доминирование России в воздухе;

существенно увеличиваем количество дронов, если не можем нарастить количество артиллерийских тяжелых калибров;

для того, чтобы все это уничтожать на подступах нужны дальнобойные ракеты в количестве не 10 – 20 штук, в 500 – 1000 штук в месяц;

нужны авиационные решения и средства радиоэлектронного контроля, то есть РЭБ в любых модификациях.

Все это столь очевидно. Но ни одна страна сама по себе все это в таком количестве не производит. Если вы готовы, а 51 страна входит в проукраинскую коалицию, то вспомним еще раз слова господина Дэвида Кемерона – министра иностранных дел Великобритании. Он сказал, что ВВП стран Европы в 25 раз больше, чем ВВП России.

Поэтому нужно как-то решить этот вопрос. Будете ли вы дальше писать сценарии возможной атаки России на страны Северной Европы, страны Восточной Европы и так далее? Это же интересно писать об атаках, о том, что будет великая война. Война уже продолжается в Восточной Европе – большая война против России. И эту войну можно закончить поражением России и тогда у нас будет 50 стабильных, гарантированных лет мира.