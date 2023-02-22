Россия приостановила участие в ДСНВ: когда и как враг может увеличить свой ядерный ресурс

Россия приостановила обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Россияне могут делать любые заявления, однако следует учитывать такую вещь как мощности промышленности.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Он сообщил, что нарастить ядерный потенциал теоретически Россия сможет только в 2026 году.

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Харук отметил, что сейчас россияне имеют примерно 1500 боезарядов, а по договору могут иметь 1550, сейчас в России есть 530 ядерных носителей, а по договору они могут иметь - 700. То есть даже верхний показатель еще не достигнут.

Какие производственные мощности России

В ближайшее время в России должны заменить "по старости" тяжелые ракеты "Воевода" ракетами "Сармат", однако их второй испытательный запуск оказался неудачным, сообщил эксперт. Пока у ракеты только один удачный запуск, ее производство еще не запускали.

В скором времени России будет осуществляться производство легких ракет "Ярс". Это, возможно, позволит повысить количество носителей, но не боеголовок, отметил Харук. Также в ближайшие годы Кремль планирует введение двух атомных подлодок с баллистическими ракетами, если это позволит промышленность.

До 2026 года Россия объективно не имеет производственных мощностей и готовых проектов, чтобы повысить ядерный лимит,

– подчеркнул говорящий.

К тому же, в 2026 году заканчивается действие договора CHB-III. То есть, в заявлениях Путина нет никакого смысла.

, что CHB-III – это Договор между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Договор был подписан в 2010 году, в 2021 году ратифицировали его продление до 5 февраля 2026 года.

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США сможет отслеживать ядерный потенциал России

По словам Харука, содержать даже уже имеющееся в России ядерное вооружение им сложно. Это требует больших средств и десятков тысяч военнослужащих для обслуживания. Экономить Россия в этом вряд ли, ведь она заинтересована в поддержании надлежащего состояния своих ядерных комплексов.

Аналитик сообщил, что с помощью спутниковых данных американцы смогут следить за ядерным потенциалом России, но украинцам не следует ждать заявлений от США о плохом состоянии ядерного арсенала России. Если в США будут об этом знать, то объявлять не будут.

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