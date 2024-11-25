Есть вероятность, что Трамп может остановить помощь Украине, – политик из США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не отреагировал официально на разрешение Украине бить по России дальнобойными ракетами ATACMS, которое предоставила администрация Джо Байдена. Когда республиканец войдет в Белый дом, он может остановить помощь нашему государству.

Такое мнение 24 Каналу озвучил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его словам, администрация Трампа может искать способы, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным.

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"Думаю, вполне ожидаемо, что новая администрация будет искать все способы, чтобы установить хорошие отношения с Владимиром Путиным. Это означает, что им придется прекратить помощь Украине. Теперь не исключено, что это будет частью переговорной техники между администрацией Трампа и Кремлем", – предположил он.

Однако Путин точно не станет выполнять любые договоренности. Потому что что бы ему не предложил Белый дом, это не даст эффекта и не завершит войну в Украине, убежден деятель из США.

Почему Трамп не комментирует это решение

Как отметил Юрий Рашкин, Дональд Трамп не раз заявлял, что у него хорошие отношения с Путиным. Американское оружие, которое наносит удары по территории России, может влиять на них. Поэтому пока республиканец официально не комментирует это решение администрации Байдена.

Когда американское оружие наносит удары по России, то, видимо, это влияет на его отношения с Путиным, который, очевидно, не очень доволен США. Поэтому я понимаю, почему Дональд Трамп может не захотеть говорить в этот момент,

– сказал он.

Поэтому стоит обращать внимание на заявления, которые делает его команда и сын Дональд Трамп-младший. Ведь они не могут говорить то, что противоречит взглядам новоизбранного лидера Штатов.