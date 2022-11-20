"Внутри партии раскол", – американский политик сказал, может ли Трамп снова стать президентом

Выдвижение Дональда Трампа в президенты на следующих выборах в США от Республиканской партии пока не является очевидным. В самой политсиле из-за этого сейчас раскол, к тому же есть немало новых возможных кандидатов.

Об этом 24 каналу сказал американский политик, лидер Республиканской партии по 45 округу Нью-Йорка Борис Пинкус. В то же время он отметил, что Трамп уже вошел в историю как выдающийся высокопоставленный чиновник, поскольку многое сделал для США, в частности, и на международном уровне.

Кандидаты Трампа проиграли выборы в США: как это повлияет на его политические позиции

Трамп еще ни разу не осудил Путина

Пинкус отметил, что является одним из упорных поклонников Дональда Трампа и всегда его поддерживал. Но сейчас лакмусовой бумагой в оценке того или иного кандидата в Конгресс, Сенат или даже в Белый дом является его отношение к Украине.

К сожалению, Трамп еще ни разу не осудил Путина громко. Трамп еще ни разу не поддержал Украину так, как это должно быть. Он лишь однажды сказал, что в Украине геноцид. Все, он уже забыл, когда сказал. С тех пор мы не слышали его оценок,

– заявил американский политик.

Более того, подчеркнул он, есть люди, которые подпевают Трампу, в том числе среди работников СМИ. Одним из них является Такер Карлсон, который очень популярен и имеет аудиторию около 30 миллионов слушателей. И он заявляет о том, что местные приоритеты намного важнее Украины. А сын Трампа повторяет за ним.

Пинкус прогнозировал, может Трамп снова стать президентом США: смотрите видео

Может Трамп снова стать президентом США

Пинкус считает, что Трамп не будет снова избран президентом по многим причинам. В то же время он уже вошел в историю как выдающийся высокопоставленный чиновник, поскольку уже многое сделал для США, в том числе и на международном уровне.

Но эта песня уже спета. Всё это закончилось. Сейчас у нас есть новые лидеры, которые могут вывести Америку на тот уровень, которого она бы заслуживала. Это и молодой губернатор Флориды Десантис, это и бывший секретарь Госдепа Майк Помпео,

– сказал политик.

Он отметил, что Помпео – выдающаяся личность – в свое время был конгрессменом, затем директором ЦРУ. Он также приезжал в Украину и горой за нее стоит. В целом у партии есть немало кандидатов, которые могли бы баллотироваться в президенты.

Прямо сегодня внутри партии идет раскол. Раскол в том смысле, что нужно ли поддерживать Трампа, который, к сожалению, незаслуженно загрязнен либерельными средствами массовой информации,

– отметил Пинкус.

По его словам, делать выводы о человеке нужно по его поступкам, а не по словам. Трамп многое сделал для США, будучи президентом. К тому же он выдворил из США 60 российских дипломатов из-за отношения Путина к Украине и закрыл два их консульства. И эти шаги о многом свидетельствуют.

Но, добавил Пинкус, либеральные медиа, не видя в нем настоящего лидера, который может поднять страну на уровень, которого она заслуживает, просто заклювали Трампа. Именно они втолкнули в главы украинцев негатив по отношению к американскому экспрезиденту. Однако при всех его заслугах, если Трамп сейчас не будет открыт на стороне Украины, его не поддержат.

Что известно о заявлениях Трампа о войне в Украине