Про це 24 каналу сказав американський політик, лідер Республіканської партії по 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус. Водночас він зауважив, що Трамп уже увійшов в історію як видатний високопосадовець, оскільки багато зробив для США, зокрема, й на міжнародному рівні.

Зверніть увагу Кандидати Трампа програли вибори в США: як це вплине на його політичні позиції

Трамп ще жодного разу не засудив Путіна

Пінкус зазначив, що є одним із завзятих прихильників Дональда Трампа та завжди його підтримував. Але нині лакмусовим папером в оцінюванні того чи іншого кандидата в Конгрес, Сенат чи навіть у Білий дім є його ставлення до України.

На жаль, Трамп ще жодного разу не засудив Путіна голосно. Трамп ще жодного разу не підтримав Україну так, як це має бути. Він лише раз сказав, що в Україні геноцид. Усе, він уже забув, коли це сказав. Відтоді ми не чули його оцінок,

– заявив американський політик.

Понад те, наголосив він, є люди, які підспівують Трампу, зокрема й серед працівників ЗМІ. Одним із них є Такер Карлсон, який є дуже популярним та має аудиторію в близько 30 мільйонів слухачів. І він заявляє про те, що місцеві пріоритети набагато важливіші за Україну. А син Трампа повторює за ним.

Пінкус прогнозував, чи може Трамп знову стати президентом США: дивіться відео

Чи може Трамп знову стати президентом США

Пінкус вважає, що Трамп не буде знову обраний президентом із багатьох причин. Водночас він уже увійшов в історію як видатний високопосадовець, оскільки вже багато зробив для США, зокрема, й на міжнародному рівні.

Але ця пісня вже проспівана. Все це закінчилося. Зараз у нас є нові лідери, які можуть вивести Америку на той рівень, якого вона б заслуговувала. Це і молодий губернатор Флориди Десантіс, це і колишній секретар Держдепу Майк Помпео,

– сказав політик.

Він зауважив, що Помпео є видатною особистістю – свого часу був конгресменом, потім директором ЦРУ. Він також приїжджав до України й горою за неї стоїть. Загалом у партії є чимало кандидатів, які могли би балотуватися у президенти.

Просто сьогодні всередині партії йде розкол. Розкол у тому сенсі, що, чи потрібно підтримувати Трампа, який, на жаль, незаслужено забруднений ліберельними засобами масової інформації,

– зазначив Пінкус.

За його словами, робити висновки про людину треба за її вчинками, а не за словами. Трамп багато зробив для США, будучи президентом. До того ж він видворив зі США 60 російських дипломатів через ставлення Путіна до України та закрив два їхніх консульства. І ці кроки про багато чого свідчать.

Але, додав Пінкус, ліберальні медіа, не бачачи в ньому справжнього лідера, який може підняти країну на рівень, якого вона заслуговує, просто заклювали Трампа. Саме вони втовкмачили у голови українців негатив щодо американського експрезидента. Однак за всіх його заслуг, якщо Трамп зараз не буде відкрито на боці України, то його не підтримають.

Що відомо про заяви Трампа щодо війни в Україні