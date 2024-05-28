Готова ли Украина пожертвовать членством в НАТО "в пользу мира": Стефанишина дала ответ

В Брюсселе состоялось заседание Совета Украина – НАТО с участием вице-премьера по вопросам евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Она заявила, что ход событий на фронте влияет на формирование решений, которые Альянс объявит во время саммита НАТО в Вашингтоне.

Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе. Вице-премьер ранее также отметила, что Саммит мира станет первой площадкой, которая поможет завершить войну.

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Стефанишина о членстве Украины в НАТО

По словам Стефанишиной, прежде всего, события на фронте влияют на решения, которые касаются передачи систем ПВО.

Российская Федерация использует тактику обезлюживания. Это все, что происходит сейчас на харьковском направлении. Фактически создаются условия, при которых граждане не могут проживать в Харькове, экономика не может там развиваться,

– сказала она.

Стефанишина добавила, что потребность в дополнительных системах ПВО сейчас растет не только на Харьковщине. В защите неба нуждаются и на Сумщине, Запорожье и других южных направлениях. Вице-премьер говорит, что на формирование решений также влияют и действия России в отношении государств-членов НАТО, в том числе и провокации в эстонской части реки Нарва.

Ольга Стефанишина также ответила на вопрос, готова ли Украина пожертвовать членством в НАТО "в пользу мира". По ее словам, "членство Украины в НАТО является необратимым", поскольку это не только позиция Киева, но и 32 государств-членов Альянса.

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