Деталі передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі. Віцепрем'єрка раніше також наголосила, що Саміт миру стане першим майданчиком, який допоможе завершити війну.

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Стефанішина про членство України в НАТО

За словами Стефанішиної, перш за все, події на фронті впливають на рішення, які стосуються передачі систем ППО.

Російська Федерація використовує тактику знелюднення. Це все, що відбувається зараз на харківському напрямку. Фактично створюються умови, за яких громадяни не можуть проживати в Харкові, економіка не може там розвиватись,

– сказала вона.

Стефанішина додала, що потреба у додаткових системах ППО наразі зростає не лише на Харківщині. Захисту неба потребують й на Сумщині, Запоріжжі та інших південних напрямках. Віцепрем'єрка каже, що на формування рішень також впливають й дії Росії щодо держав-членів НАТО, зокрема й провокації в естонській частині ріки Нарва.

Ольга Стефанішина також відповіла на питання, чи готова Україна пожертвувати членством в НАТО "на користь миру". За її словами, "членство України в НАТО є незворотним", оскільки це не лише позиція Києва, а й 32 держав-членів Альянсу.

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