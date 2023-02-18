Могут ли оккупанты пойти на Север из Беларуси: Наев рассказал об угрозах

Украинские защитники постоянно оценивают уровень военной угрозы, учитывая находящиеся на территории Беларуси силы. Кроме того, ВСУ постоянно укрепляют свои позиции.

Сил врага, сосредоточенных в Беларуси, недостаточно для наступления сейчас. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Сил недостаточно для сухопутного наступления на данный момент, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника,

– предупредил Наев.

Что подготовили ВСУ

Командующий отметил, что нашим бойцам удалось значительно укрепить северную границу. Там образовали систему инженерных заграждений, в том числе минно-взрывных.

В десятки раз увеличили их насыщенность вдоль границы. Также была сформирована система оборонительных рубежей и позиций.

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