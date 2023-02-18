Могут ли оккупанты пойти на Север из Беларуси: Наев рассказал об угрозах
Украинские защитники постоянно оценивают уровень военной угрозы, учитывая находящиеся на территории Беларуси силы. Кроме того, ВСУ постоянно укрепляют свои позиции.
Сил врага, сосредоточенных в Беларуси, недостаточно для наступления сейчас. Об этом рассказал командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Кстати говоря Белорусы пытаются воздержаться от участия в войне против Украины, – ГУР МО
Сил недостаточно для сухопутного наступления на данный момент, но то, что может произойти в будущем, зависит от намерений противника,
– предупредил Наев.
Что подготовили ВСУ
Командующий отметил, что нашим бойцам удалось значительно укрепить северную границу. Там образовали систему инженерных заграждений, в том числе минно-взрывных.
В десятки раз увеличили их насыщенность вдоль границы. Также была сформирована система оборонительных рубежей и позиций.
Кремль планирует использовать Беларусь
- Аналитики из американского Института изучения войны считают, что Кремль может присоединить элементы белорусской оборонно-промышленной базы. Все для поддержки затяжной войны против Украины.
- Новая встреча Лукашенко и Путина состоялась 17 февраля в подмосковской резиденции Ново-Огарево. Там заявили, что Лукашенко хочет наладить с Россией связи в авиастроении. Он предложил производить в Беларуси штурмовики Су-25.
- Перед тем белорусский диктатор на пресс-конференции заявил, что его страна вступит в войну, если будет угроза для нее. Однако не следует исключать вероятность провокаций, которые может совершить государство-агрессор.