Если Запад прекратит помощь: Зеленский спрогнозировал, насколько ослабнет Украина

Владимир Зеленский заявил, что пока отсутствуют сигналы о прекращении помощи Украине от США и ЕС. К тому же, по словам президента, украинская армия на 40% обеспечивается внутренним производством.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы государства для Associated Press. Отмечается, что важна финансовая помощь от партнеров, которая направлена на отечественное производство.

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Может ли закончиться помощь от США и Европы

Владимир Зеленский объяснил, что вся помощь Украине подтверждена подписанными двусторонними контрактами о гарантиях безопасности.

У нас сегодня нет сигналов, что помощь закончится со стороны Соединенных Штатов Америки – и это важно, спасибо. У нас нет ни одного сигнала, что помощь прекратится со стороны стран Европейского Союза, мы за это благодарны, со стороны других стран Европы, прежде всего Британии..

– сказал президент.

По его словам, по состоянию на 2025 год около 40% обеспечения украинской армии составляет внутреннее производство. Остальное обеспечивает Европа и США – по 30% соответственно.

Если один из этих элементов не будет работать, здесь не сложно посчитать, на какой процент мы потеряем силу,

– добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что внутреннее производство в Украине развивается и оно является "очень сильным помощником для нашей армии". Он отметил, что на поле боя происходят изменения, в частности технологические, и их нужно сразу решать, а не ждать помощь Запада – Соединенных Штатов или Европы. В частности это касается дронов и РЭБов, которые постоянно меняются и требуют новых решений.