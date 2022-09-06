Похоже, отказаться от поддержки Украины Запад уже не сможет, – эксперт-международник

Послы государств G7 озабочены законопроектом №7654, по которому хотят отменить требование к директору НАБУ не сотрудничать с политическими партиями или быть их членом за последние два года. Если его примут, это не должно повлиять на экономическую поддержку Запада, но будут определенные политические трудности.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета международной политики "Украинская призма" Александр Краев. Он подчеркивает, что реакция послов G7 не направлена на то, чтобы что-нибудь навязать. Вся помощь западного сообщества в реформах, прежде всего, ориентирована на то, чтобы Украина стала более адаптивной, а экономика – более пригодной для западных инвестиций.

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Рискует ли Украине потерять международную поддержку из-за этого законопроекта

По мнению Краева, это маловероятно. Запад уже принял позицию поддержки Украины и отказаться от нее там буквально не могут. Даже если депутаты начнут принимать законопроекты, которые не совсем поддерживают на Западе, сложно представить, что там просто возьмут и откажутся от поддержки. Но это касается исключительно финансовой помощи. С политической будут проблемы.

Мне сложно представить ситуацию, когда Запад внезапно скажет, что конец. Как будто вы что-то сделали неправильно, и мы перестаем вас поддерживать. Это нелогично со стороны геополитики и имиджа – бросать молодую демократию в бою с одним из сильнейших диктаторов мира, потому что им не нравится какая-то часть реформ нашего законодательства,

– отметил Краев.

По словам эксперта, вероятнее всего, Запад сделает из этого законопроекта информационный повод. Его могут обсуждать на разных уровнях – возможно, даже на Совете ассоциации Украина – ЕС, недавно мы впервые провели в статусе кандидата в члены Евросоюза.

И это будет иметь неприятные последствия. А именно – политические ограничения.

Ограничения в политическом плане – это затормаживание нашей интеграции в ЕС, затормаживание двусторонних переговоров и, в конечном счете, даже затормаживание переговоров с НАТО. Вся система украинского законодательства и его реформ подвязана под наши внешнеполитические устремления. Поэтому именно политические последствия могут быть далеко идущие,

– подчеркнул Краев.

Может ли Запад перестать поддерживать Украину – мнение Краева: смотрите видео

Что это за законопроект №7654: коротко