Три важных шага: обозреватель DW честно сказал, как эффективно сломать режим Путина

Вряд ли кто-то возьмется сбрасывать путинский режим, но стимулировать смену этого режима извне – вполне реально. Чтобы достичь этого, стоит сделать несколько шагов, одним из которых является отказ Запада от ощущения страха перед Россией и усиление поддержки Украины. В качестве примера – пригласить ее в НАТО.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил обозреватель Deutsche Welle Константин Эггерт, озвучив, что серьезным ударом по российскому режиму стало бы четкое обещание Запада, что Украина войдет в состав НАТО в течение определенного периода.

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Запад должен ввести вторичные санкции, а российская оппозиция активизироваться

По мнению Эггерта, стоит продолжать давить на Россию через санкции, внедрить все те ограничения, которых еще нет.

Очевидно, что настоящим ударом по режиму стали бы вторичные санкции, то есть против тех стран, которые сегодня помогают Путину изготавливать ракеты и дроны,

– уверен Эггерт.

Обозреватель Deutsche Welle высказал мнение, что одновременно с этим должна активизироваться российская оппозиция, в частности те ее представители, которые сейчас находятся в Европе.

"Давно пора заняться чем-то серьезным российской оппозиции, которая уже должна переходить от маршей в центре безопасных европейских городов к активным действиям. Например, есть прекрасные российской айтишники, почему бы не организовать из них хакерские бригады, пусть бы они "положили" эту прямую линию Путина", – озвучил Эггерт.

Он отметил, что по всему миру существуют российские представительства и их надо блокировать и создавать для их работы проблемы. Оппозиции, по словам Эггерта, стоит демонстрировать, что она является российским сопротивлением, а не "российскими интеллигентами с чашкой чая".

Я не говорю, что из-за этого режим Путина упадет, но он все больше будет чувствовать себя некомфортно. Режимы, которые владеют нефтью, газом и ядерным оружием не падают за 13 секунд, но должны быть ежедневные усилия, чтобы этого достичь,

– отметил Эггерт.

Мятеж Пригожина показал, что реально представляет собой режим Путина

Обозреватель Deutsche Welle напомнил мятеж Пригожина и его ЧВК "Вагнер", когда летом 2023 года довольно небольшая группа людей взяла под контроль город-миллионник Ростов-на-Дону со штабом округа и международным аэропортом без единого выстрела.

Эггерт задался вопросом, где же тогда был путинский режим, многочисленное количество его чиновников, которые сидят по всей России и обеспечивают функционирование этого режима. Они все тогда спрятались. Эта ситуация, по словам обозревателя Deutsche Welle, показала, что на самом деле представляет собой путинский режим.

"Надо понимать, что все ресурсы давления на режим Путина до сих пор не исчерпаны, но вместо того, чтобы их использовать, мы слышим высказывания канцлера Германии Шольца, что он очень вдохновился разговором с Трампом. Если Шольц чем-то вдохновился, то в Киеве, Вильнюсе и Варшаве должны насторожиться", – подытожил Эггерт.