Может всплыть неожиданное: американский журналист заявил, что возьмет интервью у Путина
Американский журналист Такер Карлсон подтвердил слухи о том, что должен взять интервью у Владимира Путина. По словам телеведущего, разговор будет обнародован в неотредактированном виде на его сайте и в соцсети X.
В эфире 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман отметил, что Такен Карлсон имеет свои специфические взгляды. Однако главное, что он выложит интервью в не смонтированном виде.
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"Тогда это вообще будет удивительная история. Ведь впервые за более чем 2 года войны мы услышим как говорит Путин. Мы же до сих пор ни разу не слышали. Где мы слышали? В кремлевских СМИ? Где все вопросы, а также ответы заранее прописаны. В каких-то отрывках из монтажа, которые выкладывали сами россияне?", – подчеркнул политтехнолог.
А здесь, наверное примерно 2 часа подряд, вряд ли это будет 40 минут, настоящего разговора с настоящим Путиным. Этого вообще не видел никто. Там может оказаться какая-то сенсация,
– добавил Шейтельман.
Он отметил, что вряд ли Путин поменяет сами месседжи. Однако то, как он это будет подавать, что он будет делать без монтажа – вот это интересно. Возможно, наоборот – мы и весь мир увидим сумасшедшего.
Что нужно знать о Такене Карлсоне
Такер Карлсон неоднократно с симпатией отзывался о Владимире Путине. Кроме того, обвинял американские СМИ в "коррупции". Якобы они не горят желанием разговаривать с Путиным и охотно публикуют интервью с Владимиром Зеленским, которые он назвал "льстивыми разговорами", что втягивают США в войну в Восточной Европе.
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