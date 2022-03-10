Может вызвать тяжелые радиационные последствия: в Госатоме о том, что происходит на ЧАЭС

10 марта 2022 , 17:17
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Источник:

Госатомрегулирование

Все объекты ЧАЭС сейчас находятся под контролем российских оккупантов. Длительное обесточивание может привести к тяжелым радиационным последствиям.

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Автор: Ольга Котів