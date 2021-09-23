Может затянуться на месяцы, – "слуга народа" о рассмотрении антиолигархического закона

Закон об олигархах по состоянию на 23 сентября находится первым в повестке дня заседания Верховной Рады. В то же время консультации по его рассмотрению до сих пор продолжаются.

Об этом в эфире 24 канала рассказала народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец. Законопроект об олигархах уже находится на повестке дня, но то, какую применят процедуру, – вызывает много вопросов.

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Рассмотрение каждой правки может затянуть рассмотрение законопроекта

"Наша фракция предлагает применить процедуру рассмотрения этого законопроекта постатейно. Это означает, что зачитывается редакция статьи в таком формате, в котором предлагал комитет", – сказала Елена Мошенец.

Если соответствующая редакция, по словам нардепа, наберет 226 голосов – статью примут в таком виде без рассмотрения дополнительных правок. Но если, например, статья или ее часть не наберет 226 голосов – тогда она как бы будет распаковываться и будут рассматривать абсолютно все правки.

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"К каждой статье было разное количество правок. Сегодня их существует более 1200, но рассмотрение каждой, мы видели это на примере земельного законопроекта, может очень сильно затянуть рассмотрение этого законопроекта. Это может растянуться точно на несколько месяцев", – пояснила Мошенец.

Альтернативный вариант рассмотрения закона

Второй вариант процедуры, который так же сейчас рассматривается или потенциально может быть применен – так называемая особая процедура.

По словам народного депутата от "Слуги народа", такая процедура должна пройти и быть утверждена в комитете. Это может занять еще несколько дней.

Я думаю, что это альтернативный вариант, если сейчас мы не проголосуем или не хватит голосов для постатейного рассмотрения, или с руководителями фракции будут другие договоренности,

– сказала Мошенец.

Елена Мошенец о законе об олигархах: видео

Закон об олигархах: коротко