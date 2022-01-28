Такое мнение озвучил в эфире 24 канала журналист Роман Цимбалюк. Он отметил, что и людей, и военной техники для обороны сейчас достаточно.
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"Я не говорю, что возможность войны исключена. Я имею в виду, что наши американские партнеры и российские оккупанты немного вывели Украину из равновесия. Кто-то запаниковал. Гривна соответственно пошатнулась, потому что все массово побежали за долларом. Можете не убегать. В этом нет смысла", – сказал он.
У нас полностью работает военная вертикаль: есть командующие. Все люди на своих местах. Военных ракет достаточно,
– добавил Цимбалюк.
Экономическая и военная поддержка
Журналист считает, что Украину еще никогда так не поддерживали. Все западные страны помогают Украине и экономическая, и военная, и международно.
"Путин убедил весь мир, что Россия – абсолютное зло. Такой военной поддержки никогда не было в нашей стране. Если бы в 2015 году во время битвы за Дебальцево нам привезли 2 тысячи противотанковых систем из Великобритании, может все было бы по-другому. Тогда у нас и своей техники было меньше", – заявил Цимбалюк.
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Население не должно паниковать
Цимбалюк считает, что властям Украины надо объяснять людям, что делать в случае любой атаки.
В Израиле никто не убегает ни в Жмеринку, ни во Львов, ни в Краков. Они знают где оружие, где бомбоубежище. И когда срабатывает тревога у каждого стоит чемодан, вода. Я не говорю, что мы должны жить по такому принципу. Но надо объяснять людям, что делать,
– сказал он.
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Как мир поддерживает Украину: последние новости
- США планируют отправить в Украину 45 рейсов с помощью. Сейчас украинская армия уже получила четыре таких самолета от американской стороны.
- Литва хочет передать Вооруженным силам Украины 24 тепловизора, которые можно будет использовать для того, чтобы следить за безопасностью украинских военных и структур ВСУ.
- Великобритания и Украина ратифицировали соглашение на 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Деньги пойдут на переоснащение Военно-морских сил новым вооружением.
- Чехия сообщила, что готовит отправку военной помощи. В частности артиллерийские боеприпасы 152 калибра.
- Япония обещала тесно сотрудничать с союзниками по защите Украины.
Какие страны оказали военную помощь Украине / Инфографика 24 канала