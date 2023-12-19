Можно и страну *** со скепсисом, – Зеленский о важности не отчаяться для победы

Владимир Зеленский во время пресс-конференции подчеркнул, что для украинцев важно не отчаиваться. Это один из ключевых моментов, позволяющий приблизить Украину к победе.

Глава государства, отвечая на вопросы во время пресс-конференции, отметил важность того, почему не нужно подходить к вопросу войны со скепсисом. Он подчеркнул, что таким образом можно и страну потерять, передает 24 Канал.

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Миллионы украинцев не готовы потерять страну

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского и в нашем телеграме.

Можно быть и жить со скепсисом, но можно и страну про*****, извините, со скепсисом, а я к этому не готов. И я знаю, что таких, как я очень много, миллионы. Не готовы мы отдать нашу страну, не готовы. С первого дня, и до последнего так и будет, если мы сохраним все эти цели, все, что у нас есть все, что мы можем, а сделаем гораздо больше, чем каждый, каждая из нас, можем. Я уверен, мы сможем приблизить эту победу,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что многое зависит от каждого украинца. Если мы не потеряем нашу стойкость, подчеркнул он, мы сможем завершить войну раньше. То же произойдет, если не потеряем наш дух.

Владимир Зеленский также ответил, закончится ли война в 2024 году. Он подчеркнул, что никто не знает ответа на этот вопрос. И этого не знают также уважаемые люди, командиры, западные партнеры, когда говорят, что война на годы. По словам президента, мнения очень часто отличаются от реальности.