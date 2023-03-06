Мобилизация в Украине: могут ли военнообязанному аннулировать повестку

В Украине продолжается проведение мобилизации. Повестку могут вручить военнообязанному от 18 до 60 лет.

Однако есть случаи, когда украинцам могут аннулировать повестку. Об этом подробнее рассказала адвокат Виктория Кравченко, информирует 24 Канал.

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В каких случаях могут аннулировать повестку

Как рассказала адвокат, срока аннулирования повестки и процедуры нет. Однако если мужчина забронирован за определенным предприятием или имеет отсрочку от мобилизации, то он может при вручении повестки отказаться от ее получения.

К тому же нужно на месте зафиксировать основания для отказа от вручения документа во избежание в будущем дополнительных и лишних разборок,

– отметила Кравченко.

Также можно после получения повестки явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на отсрочку на военную службу.

Важно не забывать, что при фактическом праве на отсрочку от мобилизации можно и без явки в военкомат подтвердить это.

Адвокат добавила, что процедуры аннулирования повестки не существует. Военнообязанный может отказаться от ее получения с обоснованием своего права на законную отсрочку от призыва на военную службу.

Кроме того, от повестки можно отказаться, если она неправильно заполнена, выписана на другое лицо, не указаны ее основные реквизиты и другое.

Кто может вручать повестки