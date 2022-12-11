Омбудсмен оценил возможность обмена представителей УПЦ МП на пленных украинцев
Источник:"Радио свобода"
Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, можно ли обменять представителей УПЦ МП на военнопленных украинцев. Следует учитывать, что здесь есть свои особенности.
Дмитрий Лубинец сказал, что украинская сторона готова рассматривать любые варианты возвращения украинцев домой.
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Можно ли обменять представителей УПЦ МП
Лубинец напомнил, что можно менять только военнопленных. Гражданских можно только отпускать в рамках каких-либо взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания.
Могу сказать, что любой интересующий российскую власть гражданин РФ мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию России для возвращения наших героев… Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. При чем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать,
– сказал Лубинец.
СБУ проводит обыски в УПЦ МП
- Недавно СБУ посетила объекты УПЦ МП в трех областях Украины: Черкасской, Волынской и Херсонской.
- 25 ноября СБУ пришла с обысками в Черновицко-Буковинской епархи е УПЦ МП. Там нашли документы, свидетельствующие о российском гражданстве некоторых руководителей епархиальных структур. Кроме того, там нашли порно видеоматериалы с участием несовершеннолетних.
- А обысков Киево-Печерской лавры 22 ноября тоже нашли пророссийскую литературу. Кроме того, СБУ обнаружила более 2 миллионов гривен, 100 тысяч долларов и несколько тысяч российских рублей.
- Всего с начала полномасштабной войны Служба безопасности вручила более 30 подозрений и открыла более 20 уголовных дел против представителей УПЦ МП.