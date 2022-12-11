Омбудсмен оценил возможность обмена представителей УПЦ МП на пленных украинцев

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, можно ли обменять представителей УПЦ МП на военнопленных украинцев. Следует учитывать, что здесь есть свои особенности.

Дмитрий Лубинец сказал, что украинская сторона готова рассматривать любые варианты возвращения украинцев домой.

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Можно ли обменять представителей УПЦ МП

Лубинец напомнил, что можно менять только военнопленных. Гражданских можно только отпускать в рамках каких-либо взаимных обязательств. Или, например, после осуждения отправлять их на территорию Российской Федерации для отбывания наказания.

Могу сказать, что любой интересующий российскую власть гражданин РФ мы готовы рассматривать любые варианты возвращения их на территорию России для возвращения наших героев… Для нас очень важно, во-первых, найти юридические основания. И они у нас есть. При чем разные варианты. И второе: да, мы готовы это делать,

– сказал Лубинец.

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