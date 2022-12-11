Дмитро Лубінець сказав, що українська сторона готова розглядати будь-які варіанти повернення українців додому.

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Чи можна обміняти представників УПЦ МП

Лубінець нагадав, що загалом можна міняти лише військовополонених. Цивільних можна тільки відпускати в рамках якихось взаємних зобов’язань. Чи, до прикладу, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання.

Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв… Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити,

– сказав Лубінець.

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