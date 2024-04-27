С повестками для сверки данных можно обращаться в рекрутинговые центры, – Минобороны

В Министерстве обороны Украины объяснили, можно ли пройти сверку учетных данных в рекрутинговых центрах. Ведь там человек может выбрать себе вакансию, по которой хотел бы служить.

Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал в эфире телемарафона 26 апреля, что повестка не запрещает прийти в центр рекрутинга. Кстати говоря, во Львове действует как минимум несколько рекрутинговых центров, а именно "Волков Да Винчи", "Азова", 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, Львовской 103 бригады терробороны, 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, пишет 24 Канал.

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С какими повестками можно обращаться в центры рекрутинга

Даже если у тебя есть повестка – это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр– 24 Канал), у тебя есть возможность прийти и найти себя, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя,

– объяснил Алексей Бежевец.

Он уточнил, что в рекрутинговый центр можно прийти с повесткой на сверку учетных данных. Однако прийти с повесткой, когда человек прошел Военно-врачебную комиссию и готов к отправке в часть, не выйдет.

"По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, – даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", – объяснил представитель Минобороны.

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