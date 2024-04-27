С повестками для сверки данных можно обращаться в рекрутинговые центры, – Минобороны
В Министерстве обороны Украины объяснили, можно ли пройти сверку учетных данных в рекрутинговых центрах. Ведь там человек может выбрать себе вакансию, по которой хотел бы служить.
Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец рассказал в эфире телемарафона 26 апреля, что повестка не запрещает прийти в центр рекрутинга. Кстати говоря, во Львове действует как минимум несколько рекрутинговых центров, а именно "Волков Да Винчи", "Азова", 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, Львовской 103 бригады терробороны, 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, пишет 24 Канал.
Смотрите также Мобилизация по-новому: как будет работать принятый законопроект
С какими повестками можно обращаться в центры рекрутинга
Даже если у тебя есть повестка – это не запрещает никоим образом (прийти в рекрутинговый центр– 24 Канал), у тебя есть возможность прийти и найти себя, понять, на какую вакансию ты еще можешь податься, подобрать для себя,
– объяснил Алексей Бежевец.
Он уточнил, что в рекрутинговый центр можно прийти с повесткой на сверку учетных данных. Однако прийти с повесткой, когда человек прошел Военно-врачебную комиссию и готов к отправке в часть, не выйдет.
"По повесткам, которые предоставляются людям для сверки учетных данных, – даже после этого человек может прийти и поискать себе вакансию, поискать себе место в конкретной бригаде на конкретную должность. Это работает", – объяснил представитель Минобороны.
Мужчинам призывного возраста нужно обновить данные
- В Украине 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, что в течение 60 дней после вступления документа в силу мужчины от 18 до 60 лет должны уточнить свои военно-учетные данные. Это можно сделать через Центр предоставления административных услуг, ТЦК и СП, или через электронный кабинет военнообязанного.
- Мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, также должны обновить данные. Это можно сделать в ТЦК в телефонном режиме, через электронный кабинет военнообязанного или консульство. Только после этого им будут предоставляться консульские услуги. Однако оформить там паспорт гражданина Украины или зарубежный– возможности не будет. Согласно постановлению Кабмина, это можно сделать только в Украине.
- В случае, если мужчина призывного возраста не обновил данные, то ТЦК и СП обращается в полицию, чтобы те доставили человека принудительно. Если же полиция этого сделать не может, то сообщает военкомат. Далее его руководитель в течение 5 дней присылает гражданину заказное письмо по почте, чтобы тот явился в ТЦК.
- В случае, если мужчина призывного возраста не появляется в ТЦК, то они в течение 10 дней после вручения требования по почте идут в суд и просят, чтобы гражданину временно запретили управлять автомобилем. Запрет забирают после обновления данных, или после завершения мобилизации. Подробнее читайте по ссылке.