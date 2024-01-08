Можно ли сбивать ракеты и дроны вне населенных пунктов: ответ Игната

Силам обороны Украины удается сбивать подавляющее большинство российских дронов и ракет. Однако обломки вредят гражданским и инфраструктуре в населенных пунктах.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил 24 Каналу, есть ли у нас возможность не подпускать ракеты и "Шахеды" в города и села и что нужно, чтобы защитить мирное население от обломков.

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Реально ли сбивать дроны и ракеты на подступах к населенным пунктам

По словам Игната, нужно больше средств ПВО, чтобы обезопасить мирных жителей от падения обломков.

Можно (сбивать вне населенных пунктов – 24 Канал), если есть возможность. Если "Шахеды" в нужное время и в нужном месте находят ребят, которые их уничтожают,

– сказал Игнат.

Падения обломков случаются, потому что системы ПВО сосредоточены на защите крупных городов, важных объектов и направлений. Однако растянуть существующие системы противовоздушной обороны по линии фронта невозможно. Тем более что определенные БПЛА или ракеты все равно пролетят дальше. Поэтому объекты и города защищаются локально.

Как мобильные группы помогают уничтожать вражеские объекты

В понедельник, 8 января, Силы обороны Юга сообщили об уничтожении 8 вражеских "Шахедов" в Одесской и Николаевской областях.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар . Огонь был оперативно укрощен. Разрушений и пострадавших нет.

В основном именно мобильные огневые группы встретили дроны-камикадзе на подступах к городам и смогли их ликвидировать.

Это очень приятно слышать, что именно "мобилки" отрабатывают и помогают нашим Зенитно-ракетным войскам и Воздушным силам экономить дефицитные и драгоценные для нас зенитные управляемые ракеты, о которых сейчас очень много говорят.

– отметил представитель командования ПС ВСУ.

Поскольку за последнюю неделю Россия интенсивно атакует территорию Украины с воздуха, как результат – мы теряем ракеты и нуждаемся в большем снабжении Запада.

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