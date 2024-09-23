Можно ли ударами по Москве завершить войну: откровенный разговор с экс-главой ЦРУ

Пока Соединенные Штаты не могут осмелиться на решение об ударах вглубь России, оккупанты передислоцируют свою авиацию еще дальше от границы. Впрочем, в зоне поражения еще есть объекты врага, которые надо уничтожить, а долгожданное решение США могут объявить во время поездки Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал генерал США в отставке и бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус. Также он сказал, что изменит ход войны в ближайшие месяцы и можно ли ударами по Москве и Санкт-Петербургу приблизить финал войны.

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Когда США могут предоставить разрешение на дальнобойные удары по России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение США на нанесение ударов по России может изменить ход войны и заставить Россию к переговорам. Что вы думаете по этому поводу и считаете ли, что это решение действительно может изменить ход войны?

Я считаю, что президент Зеленский абсолютно прав в том, что ограничения, которые сейчас существуют на использование нашей тактической армейской ракетной системы и британских Strom Shadow и аналогичных им французских SCALP, должны быть сняты.

Для меня непонятно, почему это заняло столько времени, особенно после того, что Россия сделала с Украиной. Помните, как они ударили по детской больнице в Киеве и по другой больнице 4 или 8 часов спустя. Россия варварски использует авиационные бомбы, которые нисколько не являются точными. Они бьют просто по городам, особенно по Харькову, систематически поражая производства электроэнергии в Украине.

Опять же мы (США – 24 Канал) ограничиваем использование наших систем на российской территории, несмотря на то, что украинцы уже каждую ночь поражают цели в России и провели неожиданное, невероятное наступление (на Курскую область – 24 Канал) и все еще контролируют около 1000 квадратных километров российской территории.

Поэтому я надеюсь на окончательное слово за Белым домом. Конечно, идут интенсивные переговоры. Надеюсь, что в конце концов будет разрешение на удары, хотя бы и без публичного объявления, хотя я уверен, что об этом будут вынуждены заявить.

Возможно, это произойдет, когда президент Украины посетит Соединенные Штаты. Некоторые в Вашингтоне говорят о том, что россияне разместили все цели, которые можно было бы поражать (за пределами досягаемости западного оружия – 24 Канал), но есть еще более 100 значимых целей, которые просто так невозможно поднять и переместить.

Они до сих пор находятся в зоне досягаемости американских и британских ракет. Поэтому я считаю, что это нужно делать как можно быстрее. Честно говоря, это немного похоже на некоторые другие решения, с которыми, на мой взгляд, уже слишком затянули: F-16, танки Abrams и, Leopard, ракеты ATACMS прежде всего, кассетные боеприпасы и тому подобное.

США, очевидно, были лидером, и их реакция с начала и на протяжении всей войны была чрезвычайной, хоть и с задержкой последней помощи. Но 61 миллиард долларов – это большой пакет от США. Это больше чем оборонные бюджеты, думаю, любой европейской страны. Так что стоит признать, насколько значительной была поддержка со стороны Соединенных Штатов Америки, даже когда люди как я спрашивают, почему определенные решения заняли слишком много времени.



Даниэль Ткие и Дэвид Петреус во время интервью / Скриншот с видео

Изменит ли разрешение на удары по России ход войны

Издание The Wall Street Journal сообщило, что 90% российской авиации было передислоцировано за пределы зоны досягаемости ударных систем. Не считаете ли вы, что нерешительность США, позволила России уберечь свое ценнейшее вооружение?

Это, видимо, правдивая информация. Опять же, эти аэродромы, вероятно, временно используют для дозаправки и базирования авиации. Если их еще не переместили, то сделают это, но это не имеет значения. Их еще десятки.

Институт изучения войны – лучший аналитический центр в США по войне в Украине – опубликовал карту с десятками объектов, которые могут быть уничтожены, если ограничения будут сняты. Я надеюсь, так и будет. Однако я был бы осторожным, чтобы не создавать ожиданий, которые могут не оправдаться.

По правде говоря, я не знаю, изменит ли это полностью ход войны. Думаю, это изменит ее динамику. Мы также должны признать, что есть ограничения по количеству ATACMS, которые мы можем предоставить Украине. На складах их не так уж и много. Это огромная, очень способная боеголовка. 103 таких мы выпустили во время боев в Багдаде, когда я был двухзвездочным генералом и командовал 101 воздушно-десантной дивизией. Эти ракеты очень разрушительны, но их количество не безгранично.

Важнее этого то, что в Украине продолжается развитие беспилотных систем в таких масштабах, которых никогда раньше никто не видел. Вот мы этого не делаем, а украинцы постоянно создают новые подразделения. Сейчас в каждом батальоне есть взводы беспилотников: есть взводы для морской деятельности, есть для дальнобойности – малой и средней дальности.

Я посетил одно подразделение и увидел, что они сделали, хотя были созданы всего полгода назад. Это очень дешевые дроны по сравнению с тем, сколько бы они стоили в США. Они постоянно адаптируются, улучшаются, совершенствуются, поскольку российская радиоэлектронная борьба и другие средства ПВО также продолжают развиваться.

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То, что делается здесь, никогда не делалось и не делается нигде в мире. Мы должны извлечь из этого уроки и посмотреть, как так получается, что страна, которая даже отдаленно не имеет такой экономической мощи, как США, делает то, чего мы сейчас не можем делать.

Приблизят ли завершение войны удары по Москве

Издание The Guardian сообщило, что украинские военные хотели бы нанести удары по военным объектам в России под Москвой и Санкт-Петербургом. Они думают, что эта стратегия может приблизить войну к ее завершению. Что вы думаете по этому поводу, и не кажется ли вам, что Москва, Санкт-Петербург и другие крупные города России могут стать ключевыми участками этой войны с психологической точки зрения?

Собственно, уже были удары по целям в Москве. И что отличает Украину от России, это то, что Украина преследует законные военные цели в соответствии с законами сухопутной войны и Женевской конвенции. Россия же без разбора бьет по гражданской инфраструктуре, по больницам, по службам быстрого реагирования и тому подобное.

Все то, что они делали с самого начала, четко нарушает Женевскую конвенцию. Имею в виду, что любой, кто находится в Киеве, должен поехать в Бучу и услышать, что действительно там происходило. Это дает основания предположить, что россияне имеют культуру совершения военных преступлений, а не культуру, которая пытается соблюдать правила Женевской конвенции.

Знаете, мне выпала возможность командовать двумя войнами, я пять раз командовал боевыми частями. Были допущены ошибки, гибли местные жители, у нас был "Абу-Грейб", были другие ошибки, но мы очень старались придерживаться Женевской конвенции и законов ведения сухопутной войны.

В 2004 году американский телеканал CBS показал в вечернем эфире ужасные кадры, которые демонстрировали, что американские солдаты пытали и издевались над иракскими пленниками в тюрьме "Абу-Грейб" вблизи Багдада. Дневниковые записи одного из надзирателей свидетельствовали о том, что до начала расследования издевательства над пленными были обычной практикой у американцев.

Мне кажется, что Россия пытается не обращать внимания на правила и уверена, что поражению должны подлежать не только объекты, которые являются законными военными целями.

Что сдерживает потенциал ВПК Украины

Проблема заключается в том, что всегда есть ограничения. Сколько стоит создание ракеты или дрона, или что у вас есть такого, что может держать все цели под угрозой? И все же каким-то образом Украина атаковала Мурманскую область. Поэтому потенциал и возможности Украины продолжают развиваться и совершенствоваться. Нужно и получать боеприпасы большей дальности, более точные и большие. Однако и здесь есть ограничительный фактор, который заключается в том, что нужны деньги.

На днях я общался с бывшим министром стратегических отраслей промышленности вместе со всеми другими министрами и людьми, которые продвигают такие инициативы. Было публичное объявление о том, что Украина хочет изготовить миллион беспилотников за 2024 год. Уже сейчас цифра является большей. Я не хочу быть точнее, но так, мощности Украины могут быть больше. Но ограничительным фактором является не мощности, а деньги, которые позволяют использовать мощности.

Мы должны делать все возможное, чтобы победить. Но еще раз отмечу, что всегда есть определенные ограничения. Невозможно делать все везде и сразу. Вы должны выяснить, на чем планируете сосредоточиться. Процесс, думаю, продолжается.

Мы имели хорошие разговоры с другими лидерами, которые руководят общей стратегией и подходом к этой войне. Опять же, имея привилегию командовать двумя войнами, я немного знаю, как хорошо следует это делать. И украинские лидеры делают это прекрасно.

Почему США не передают некоторые виды оружия

А что вы думаете о таких глубоких ударах внутри России, даже вблизи Москвы и Санкт-Петербурга, с помощью американского оружия?

Я не думаю, что у вас есть оружие, которое может это сделать. Я не думаю, что это актуальный вопрос. Это должны быть украинские системы.

Но должна ли Украина иметь такое оружие?

Сейчас мы занимаемся чем-то очень разным, и дело не только в дальности, но и в том, как вы запускаете эти системы и все остальное. И я не думаю, что вы увидите решение по их предоставлению. Имейте в виду, что они очень дорогие.

Мы можем себе это позволить, наши системы дорогие и конкурентоспособные. Если сравнить дрон-камикадзе Switch Blade 300 или 600, который произведен в США (с украинскими БПЛА – 24 Канал), то он намного дороже, чем то, что производят украинские компании в Украине. И у вас дроны постоянно меняются и развиваются.



Дрон украинского производства / Getty Images

Я видел разные системы, версии 1.0, 2.0, 3.0, а разработчики говорят, что уже работают над версией 4.0. Вы постоянно развиваетесь, ведь имеете дело с реалиями радиоэлектронной борьбы и нужно удостовериться, есть ли у вас связь со всем этим.

Опять же стоимость здесь намного ниже, чем чего-то (в США – 24 Канал), что даже не сравнимо по возможностям. Но если вы начинаете погружаться в мир действительно дальнобойных боеприпасов, то здесь речь идет об огромных суммах, а я даже об этом не задумываюсь.

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61 миллиард долларов – это большая сумма только, когда ее правильно распределяешь по категориям и выясняешь, на что конкретно будут выделены средства. В противном случае эти деньги закончатся очень быстро.

Есть причина, почему, например, другие страны НАТО, а не США предоставляют F-16. Дело в том, что их стоимость очень велика.

Что определит ход войны в ближайшие месяцы

О наступлении в Курской области. Чем дольше Украина будет находиться в России – тем слабее становится Путин. Поддерживаете ли вы этот тезис?

Да, но есть и плюсы, и минусы.

Туда привлекли 4 лучшие украинские бригады с логистикой, артиллерией, ПВО, инженерами, БПЛА. Все это застало россиян врасплох, что неожиданно в эпоху вездесущей слежки. ВСУ продемонстрировали, что российские силы обороны и другие местные силовые структуры очень небоеспособны. Ответ со стороны России был непоследовательным и занял у них слишком много времени.

Они сейчас пытаются сжать украинскую зону контроля, чтобы вытеснить ВСУ. Для этого они нарастили свои силы, которые могли использовать на передовой, в частности вблизи Покровска. Но надеюсь, что украинские беспилотники не остановятся и тысячами будут лететь по врагу.

На самом деле мы должны думать об этих дронах-камикадзе совсем по-другому. Мы думаем, что это как самолеты, но это не так. Их следует рассматривать как боеприпасы, как элемент артиллерии. И их так используют.

Часто можно заметить, что на войне в Украине никто не занимается реальной ближней авиационной поддержкой. Речь идет об истребителях-бомбардировщиках над полем боя. Это очень сложно, угроза ПВО настолько значительна с обеих сторон, что здесь такого не увидите. Ваша поддержка с воздуха – это дроны. Они тесно помогают тем, кто на передовой. И это и дальнобойная артиллерия, и ближняя авиационная поддержка. Это очень важно.



Дроны обеспечивают поддержку ВСУ с воздуха / Getty Images

Думаю, что операция ВСУ в Курской области стоит усилий. Сотни российских солдат попали в плен. Буквально недавно состоялся третий обмен пленными, чего давно не было. Сообщается, что есть тысячи россиян, которые все еще в окружении. Они не могут убежать, потому что мосты через реку взорваны. Поэтому, возможно, есть перспектива большего количества пленных.

Конечно, если россияне будут оказывать достаточное давление, то вам, возможно, придется провести контролируемый отвод сил. Но они перетянут значительное количество российских войск.

В общем операция ВСУ в Курской области – удар по репутации Путина. Он даже не хочет об этом говорить. Он никогда не обращает внимания на Курскую область. Это выявило слабость его сил для всего мира. Но во многом решение операции будет зависеть от способности стабилизировать линии в юго-восточной части Украины. Для этого должно быть продолжение поддержки со стороны США. Она должна продолжаться и в дальнейшем.

Я общался с блестящим трехзвездочным офицером армии США, который работал со мной дважды в бою и один раз до этого. Нужна дальнейшая поддержка со стороны ЕС и отдельных европейских стран. Может, важнейшим является дальнейшее ускорение мобилизации, подготовки, оснащения украинских солдат для замены воинов. Все это может быть важнейшим фактором, который будет определять ход следующих нескольких месяцев войны.

Есть ли в Кремле те, кто сможет "убрать" Путина

Простят ли российские элиты провал Путина в Курской области?

Я думаю, что Путин находится в сильной позиции. Любой, кто бросает ему вызов, не выживает. Имею в виду, что он отравляет их, убивает, или взрывает их самолет. Если вы собираетесь преследовать Путина, тогда страховые компании не застрахуют вашу жизнь.

Он устранил всех, кто мог бы ему противостоять. Каждый, кто занимает руководящую должность, – верен ему. Они получили должность частично из-за лояльности, а иногда и из-за определенного уровня компетентности. Но они не собираются убирать Путина. С олигархами то же самое. Путин обогатил их состоянием.

Может ли разрешение на удары по России спровоцировать третью мировую войну

Также Путин предостерег Запад от предоставления Украине разрешения на удары по России западным оружием. Он говорит, что это решение может привести к войне НАТО с Россией. Считаете ли вы так?

Нет.

Это российский блеф?

Я думаю, что стоит беспокоиться по этому поводу. Вы должны учитывать это, должны анализировать. Уверен, что это одна из тем, которые обсуждаются на интенсивных переговорах в Вашингтоне и Лондоне. Но мы слышали его угрозы с самого начала войны. Иногда были угрозы относительно тактического ядерного оружия, и они оказались пустыми.

Путин устанавливает "красные линии". Украина уже пересекла каждую "красную линию". И он делает все возможное, чтобы уничтожить Украину, отрицать ее право на существование и ликвидировать ее как независимую страну. Его ничего не сдерживает. Какой-то журналист на днях сказал, мол, а что еще Путин может сделать? Он делает все, что может.

Кстати, во многих случаях это вызывает огромные трудности не только на передовой, но и проблемы для гражданских. Зимой украинцев ожидают перебои с электроэнергией, инфляция. Я общался с родственником друга, который живет здесь в Киеве. Это достаточно сложно, люди устали от войны. Они истощены, они видели бесконечные разрушения, которые осуществили российские войска. Поэтому понятно, почему люди устали от войны.

Но это не значит, что у них уже нет железной решимости не позволить Путину достичь того, что он пытается сделать.

Считаете ли вы, что стратегия США просто сорвать военные планы Путина, но не помочь Украине победить в этой войне?

Нет, не могу так сказать. Думаю, что мы сделали все, что могли, используя имеющиеся ресурсы. 61 миллиард долларов – огромная цифра. Да, многое из того, что заменяется нашими запасами, мы предоставили Украине, но это также означает, что мы можем дать больше.

Это потрясающая сумма помощи для другой страны в то время, как мы поддерживаем других союзников и партнеров на Ближнем Востоке. И мы очень сосредоточены на сдерживании агрессивных действий в Южно-Китайском море. Не верю, что мы просто даем Украине достаточно, чтобы она не проиграла – даем столько, сколько можем. Но вы должны также оценить, что Украина с этим делает.

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Мы уже исчерпали некоторые критически важные боеприпасы и системы вооружений, перебросили их из других потенциальных зон боевых действий. Я считаю, что мы сделали и оказали беспрецедентную помощь. Хотел бы, чтобы мы делали еще больше. Надеюсь, что так и будет. Есть мощная двухпартийная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса и в Белом доме. Думаю, что поддержка будет продолжаться независимо от того, кого выберут президентом, и независимо от предвыборной риторики.

Имеет ли Киев сильную позицию для переговоров с Кремлем

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас подходящее время для переговоров с Россией, чтобы попытаться найти мир. Находится ли Украина сейчас в сильной позиции, чтобы вести переговоры с Россией с позиции силы?

Я – военный, а не дипломат или политик, поэтому буду немного прямолинейным – я не уверен в этом. Приятно видеть то, что произошло в Курской области, но это операция, которая продолжается. Хорошо видеть чрезвычайные потери, которые понесли россияне в Донецкой, Луганской области и в других местах фронта, но фронт еще не полностью стабилизирован.

Думаю, что надо достичь другой динамики. Вы должны дойти до момента, когда Россия поймет, что это действительно им вредит, поэтому вы должны поражать цели в России, а не только в Украине.

Я не считаю, что сейчас это та позиция силы, которую я хотел бы видеть как горячий сторонник Украины; как тот, кто приезжал еще тогда, когда она была частью СССР, и видел ее удивительное развитие за последние десятилетия. Я желаю, чтобы ужасные амбиции Путина были полностью разрушены. Добавлю, что я сам нахожусь под санкциями Путина. В 2007 году я проиграл ему в номинации "Человек года" по версии Time.

Хотел бы обсудить недавние заявления Джей Ди Вэнса. Он заявил, что план Дональда Трампа по прекращению войны в Украине может состоять из замораживания конфликта, демилитаризованной зоны и запрета Украине вступать в НАТО. Что думаете об этом? Что думаете о таких планах, которые часто появляются в СМИ?

Думаю, что это предвыборная риторика. Не понимаю, о чем он говорит, честно говоря. Не думаю, что это работает. Не думаю, что какая-то из сторон готова переговоров прямо сейчас. Для этого нужны две стороны.

Думаю, что Путин все еще убежден, что может достичь целей, по крайней мере в Донецкой и Луганской областях. И пока мы не поможем Украине показать, что Путин не достигнет своих амбиций; что чем дольше будет длиться война – тем хуже для него, – у вас не будет такой позиции, с которой вы могли бы договориться о чем-то значимом.

И, кстати, тем странам, которые подталкивают Украину к переговорам и призывают отказаться от части суверенной территории, стоит учитывать, что должны быть гарантии безопасности, которые включали бы членство в НАТО и ускоренный путь в ЕС.

Почему США не смогли удержать Иран от передачи ракет России

США подтвердили, что Иран предоставил России баллистические ракеты малой дальности. Но в будущем может идти речь и о ракетах большей дальности. Не считаете ли вы, что это может быть признаком провала политики сдерживания от США во всем мире?

Необязательно. Но у нас есть проблемы со сдерживанием определенных действий, где явно нет успеха.

Самое большое усилие в сдерживании Ирана является обеспечение того, чтобы они никогда не сделали последнего шага к уровню обогащения урана, достаточного для создания ядерного оружия. Мы сказали им: "Если вы это сделаете – мы уничтожим вашу ядерную программу". Когда я был командующим Центрального командования Вооруженных сил США было публично известно, что мы разработали план именно для этого.

Есть всевозможные действия по всему миру, которые мы бы не хотели видеть. Не знаю, были ли они предметом огромных усилий по сдерживанию.

И на самом деле США и другие собираются ввести дополнительные санкции против Ирана. Предполагаю, что после выборов вы увидите существенные дополнительные санкции, введенные против Ирана. Прямо сейчас во время избирательного сезона мы хотим позволить им продолжать экспортировать свои 1,5 миллиона баррелей сырой нефти и дистиллятов. Иначе цена на бензин на заправках пойдет вверх. Нельзя забывать о влиянии внутренней политики в год президентских выборов в США.