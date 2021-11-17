Можно сказать все что угодно, – в ОП отреагировали на расследование о вагнеровцах

В офисе Президента прокомментировали расследование Bellingcat о спецоперации по задержанию вагнеровцев. Говорят, неправильно, что работу разведки приходится разбирать столь открыто.

Это специфическая деятельность, которая требует тишины и непубличности. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Расследование – это просто слова, – Подоляк

По словам Подоляка, у разведки есть планы, большинство из которых никогда не получит огласку. На политическом уровне такие планы могут обсуждать только в общих чертах.

Что мы видим сейчас в тексте Bellingcat? Только слова нескольких отставников, в отношении которых сами расследователи специально указывают, что им не удалось независимо верифицировать сказанное. К этому на самом деле нечего добавить. Потому что если это просто слова – можно сказать все что угодно,

– сказал советник.

Подоляк считает, что задержание вагнеровцев в Беларуси произошло в результате абсолютно понятной механики. Накануне выборов в Беларуси значительно ужесточили контрразведывательный режим. Поэтому, продолжил политик, это было неизбежно.

Процесс перемирия модерировали отдельно

Подоляк отметил, что в тот период действительно продолжались переговоры о тишине на Донбассе. Это было сверхважной задачей для государства. Однако, по словам советника, это был отдельный процесс, который модерировался отдельно от всех процессов в разведке и спецслужбах.

"Действительно, Андрей Ермак отвечал за переговоры о тишине. Но господин Ермак не отвечает за работу разведки и тем более не управляет любыми оперативными процессами", – резюмировал Подоляк.

Что известно о расследовании в отношении вагнеровцев

В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 россиян, которые причастны к ЧВК "Вагнера". Белорусские власти подозревали их в подготовке беспорядков перед выборами президента.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что самолет с вагнеровцами должны были посадить в Киеве и задержать боевиков, потому что они воевали за оккупантов на Донбассе.

Однако спецоперацию якобы сорвали из-за утечки из офиса Президента.

В Bellingcat анонсировали расследование об этой теме, уже опубликовали первую часть. Говорилось, что спецоперация была тщательно спланирована и продумана. Информацию о боевиках собирали годами.

Заявили, что президент Владимир Зеленский знал о спецоперации с 15 июня 2020 года. Он согласовал инициативу.

Расследователи утверждают, что Ермак просил отсрочить спецоперацию еще на неделю, чтобы не сорвали подписание перемирия на Донбассе. Спецслужбы выступили против. Правда, вероятную операцию действительно перенесли на 4 дня.