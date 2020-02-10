Можно было бы начать заочное осуждение, – юрист о попытке Микитася выехать заграницу

Правоохранители подозревают Микитася в отмывании средств, коррупции с приобретением жилья для Нацгвардии и избиении человека. Недавно он пытался уехать в Великобританию. После этого на него снова надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

Разрешение на выезд Максиму Микитасю мог дать следователь или прокурор в этом деле. Об этом в эфире 24 канала говорил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

К теме: Джокер показал видео, где скандальный экс-нардеп Микитась хвастается дружбой с Богданом и Ермаком

Савин рассказал, что прокурор Грищук позволил ему уехать заграницу, обосновывая это тем, что у них были все основания его выпустить, потому что он якобы лечится. Руководитель САП Назар Холодницкий, который также является прокурором, отменил это разрешение.

С другой стороны он внес залог за размер причиненного ущерба. Если он бы уехал и не вернулся, то его залог был бы в пользу государства и можно было бы начать в отношении него заочное осуждение,

– подчеркнул Савин.

Согласно мерам пресечения Микитасю, он должен:

прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию;

не покидать населенный пункт, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;

воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;

сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу;

носить электронный браслет.



Почему Микитася преследуют

Также юрист добавил, что фигуранты дела начали публично друг друга обвинять. Он надеется, что это будет способствовать расследованию, которое все еще продолжается.

Что известно о деле Максима Микитася?Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась организовал коррупционную схему с завладением недвижимости Нацгвардии.



Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения. Залог, который составлял 5,5 миллиона гривен. Кроме того, на него должны были надеть электронный браслет.



В конце октября, как меру пресечения для экс-нардепа, Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже за два дня за политика внесли нужную сумму.



Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины.