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      Можно было бы начать заочное осуждение, – юрист о попытке Микитася выехать заграницу

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      Правоохранители подозревают Микитася в отмывании средств, коррупции с приобретением жилья для Нацгвардии и избиении человека. Недавно он пытался уехать в Великобританию. После этого на него снова надели электронный браслет и забрали загранпаспорт.

      Разрешение на выезд Максиму Микитасю мог дать следователь или прокурор в этом деле. Об этом в эфире 24 канала говорил юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин.

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      Савин рассказал, что прокурор Грищук позволил ему уехать заграницу, обосновывая это тем, что у них были все основания его выпустить, потому что он якобы лечится. Руководитель САП Назар Холодницкий, который также является прокурором, отменил это разрешение.

      С другой стороны он внес залог за размер причиненного ущерба. Если он бы уехал и не вернулся, то его залог был бы в пользу государства и можно было бы начать в отношении него заочное осуждение,
      – подчеркнул Савин.

      Согласно мерам пресечения Микитасю, он должен:

      • прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию;
      • не покидать населенный пункт, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда;
      • сообщать об изменении своего места жительства и/или работы;
      • воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в этом уголовном производстве;
      • сдать на хранение в соответствующие органы паспорт для выезда за границу;
      • носить электронный браслет.

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      Также юрист добавил, что фигуранты дела начали публично друг друга обвинять. Он надеется, что это будет способствовать расследованию, которое все еще продолжается.

      Что известно о деле Максима Микитася?Микитасю сообщило о подозрении Национальное антикоррупционное бюро. Его обвинили в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. Следствие установило, что Микитась организовал коррупционную схему с завладением недвижимости Нацгвардии.

      Позже Высший антикоррупционный суд назначил ему меру пресечения. Залог, который составлял 5,5 миллиона гривен. Кроме того, на него должны были надеть электронный браслет.

      В конце октября, как меру пресечения для экс-нардепа, Максима Микитася взяли под стражу с возможностью залога в 80 миллионов гривен. Уже за два дня за политика внесли нужную сумму.

      Скандального экс-депутата 20 января сняли с рейса при попытке вылета из Украины.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости политики Новости Украины Судьи Максим Микитась НАБУ САП Расследования
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