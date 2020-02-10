Можна було б почати заочне засудження, – юрист про спробу Микитася виїхати закордон

Правоохоронці підозрюють Микитася у відмиванні коштів, корупції з придбанням житла для Нацгвардії та побитті людини. Нещодавно він намагався виїхати у Велику Британію. Після цього на нього знову одягли електронний браслет і забрали закордонний паспорт.

Дозвіл на виїзд Максимові Микитасю міг дати слідчий або прокурор у цій справі. Про це в ефірі 24 каналу говорив юрист Центру протидії корупції Андрій Савін.

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Савін розповів, що прокурор Грищук дозволив йому виїхати закордон, обґрунтовуючи це тим, що у них були всі підстави його випустити, бо він начебто лікується. Керівник САП Назар Холодницький, який також є прокурором, скасував цей дозвіл.

З іншого боку він вніс заставу за розмір завданої шкоди. Якщо він би поїхав і не повернувся, то його застава була б на користь держави й можна було б почати щодо нього заочне засудження,

– наголосив Савін.

Згідно з запобіжними заходами Микитасю, він повинен:

прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу детектива, прокурора чи суду;

повідомляти про зміну свого місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.



Чому Микитася переслідують

Також юрист додав, що фігуранти справи почали публічно одне одного звинувачувати. Він сподівається, що це сприятиме розслідуванню, яке все ще триває.

Що відомо про справу Максима Микитася? Микитасю повідомило про підозру Національне антикорупційне бюро. Його звинуватили у заволодінні майном Нацгвардії на суму у понад 81 мільйон гривень. Слідство встановило, що Микитась організував корупційну схему із заволодінням нерухомістю Нацгвардії.



Пізніше Вищий антикорупційний суд призначив йому запобіжний захід. Заставу, яка складала 5,5 мільйона гривень. Окрім того, на нього мали одягти електронний браслет.



Наприкінці жовтня, як запобіжний захід для екснардепа, Максима Микитася взяли під варту з можливістю застави у 80 мільйонів гривень. Вже за два дні за політика внесли потрібну суму.



Скандального ексдепутата 20 січня зняли з рейсу при спробі вильоту з України.