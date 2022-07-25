Универсальный солдат: беспилотник MQ-1C Grey Eagle идеален для разведки и ударов по врагу

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle похож на самолет. Он может вести разведку, анализировать местность, глушить радары врага и что главное – наносить удары с хирургической точностью.

MQ-1C Grey Eagle – один из самых мощных беспилотников

MQ-1C Grey Eagle – это средневысотная беспилотная авиационная система американской компании General Atomics. Ее разработали для американских коммандос, чтобы те могли использовать их в своих спецмиссиях.

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Разработка относительно новая – система появилась в 2005 году, а в эксплуатацию ее ввели после 2010-х. США активно пользовались этим дроном в Ираке, странах Африки и во время своих антитеррористических миссий.

MQ-1C Grey Eagle поражает своей мощью / Фото General Atomics

MQ-1C Grey Eagle более 8 метров в длину. Размах его крыльев – 17 метров, а высотой эта птичка переваливает в 2 метра. Максимальная нагрузка – более полутора тонн. При этом он может развивать скорость до 309 км/ч. БПЛА поднимается на высоту почти в 9 километром, а в воздухе может находиться до 25 часов.

Как выглядит MQ-1C Grey Eagle: смотрите видео

Вариативность вооружения БПЛА

Вооружение этого монстра заслуживает отдельного внимания. MQ-1C Grey Eagle может нести на себе 3 вида снарядов. Первый – AGM-114 Hellfire. Это 50-килограммовые ракеты с лазерным или радиолокационным самонаведением. Их используют для поражения бронированной техники.

Второй тип – GBU-44/B Viper Strike. Это 22-килограммовая планирующая бомба с полуактивной системой наводки, которая способна бить с расстояния в 10 километров и при этом уничтожать тяжелую бронированную технику врага.

Третий тип вооружения БПЛА – AIM-92 Stinger. Это авиационная версия ПЗРК Stinger, уже показавшая себя в бою против оккупантов. Такое оружие используют для атак на вертолеты, а в некоторых случаях поражать можно даже самолеты.

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Беспилотники MQ-1C Grey Eagle в действии: смотрите видео



Кроме того, MQ-1C Grey Eagle оснащены системой NERO. Она позволяет вести радиолокационную борьбу и обеспечивает эффективную поддержку наземных подразделений с воздуха. Такие системы как NERO могут глушить радиоэлектронные системы противника даже вне видимости.

На что еще способны MQ-1C Grey Eagle

Датчики этого беспилотника могут сканировать местность и анализировать ее на наличие изменений. Цифровые системы накладывают одно изображение территории на другое и показывают диспетчеру или оператору отличия. Сканирование настолько детализировано, что можно заметить не только новые укрепления, но и следы шин или самодельные взрывные устройства.

Несмотря на то, что MQ-1C Grey Eagle имеет множество современного вооружения и используется для охоты на врага, он собирает и много развединформации, что делает его универсальным инструментом практически в любом противостоянии. Разведывательные возможности этой птицы обеспечивают оптическая прицельная станция, тепловизионный, телевизионный и лазерный каналы.

Эти беспилотники – безумная угроза для врага / Фото General Atomics

Кроме того, специальный радар с синтезированной апертурой позволяет видеть цели даже через облака. И все это на высоте почти 9 километров, что делает дрон практически неуязвимым для большинства российских средств ПВО.

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Процесс обучения на таких дронах занимает месяцы и зависит от видов и типов вооружения, идущих вместе с беспилотными системами. Его запуск и хранение требует современной наземной инфраструктуры. А вот управлять этим БПЛА можно из любой точки планеты. Главное условие – доступ к спутниковой связи.

MQ-1C Grey Eagle – это современный, быстрый и невероятно эффективный беспилотник, сочетающий в себе точность, технологичность и нереальную мощность. Шансы пережить нападение такого хищника – равны нулю.