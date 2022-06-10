MQ-9 Reaper – новая легенда войны: все о мощнейшем боевом дроне в мире

Боевые ударные дроны стали легендой этой войны, а просматривать видео, где они уничтожают вражескую технику и живую силу, можно часами. Но недавно у Вооруженных Сил Украины появился новый герой, о котором быстро узнали и с восторгом наблюдают миллионы украинцев – MQ-9 Reaper.

Особенности MQ-9 Reaper

Этот дрон может долететь из Киева в Москву и вернуться назад. Он на 200 километров в час быстрее Байрактара и летает на высоте до 15 километров.

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Также он несет на себе более мощные боеприпасы, чем его турецкий аналог. Но и цена тоже немаленькая.

Сколько стоит MQ-9 Reaper?

При цене Байрактара до 2-х миллионов долларов, цена на эту "хищную птичку" стартует от 32 миллионов. Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper считается самым мощным боевым дроном в мире.

Разработкой этого дрона в 2001 году занималась компания General Atomics по заказу ВВС США. Американским коммандос требовалось оружие, которое могло бы действовать автономно, а это позволяло уменьшить количество военных на передовой. Главное – запустить беспилотник, а вот управлять им можно с любой точки на планете.



Самый мощный боевой дрон в мире MQ-9 Reaper / Скриншот с видео Haci Productions

Всё благодаря спутниковым каналам связи. Именно поэтому сигнал с дроном невозможно ни перебить, ни оборвать системами радиоэлектронной борьбы. Если уж эта птица вылетела на охоту – она обязательно вернется с добычей.

Характеристики

Размеры и характеристики этого хищника просто поражают. Фактически – это самолет.

Размах крыльев: 20,1 метра

20,1 метра Длина: 11 метров

11 метров Высота: 3,8 метра

3,8 метра Вес: 2 223 килограммов

2 223 килограммов Грузоподъемность: 1 700 килограммов

1 700 килограммов Потолок: 15 километров

15 километров Дальность полета: 1850 километров

1850 километров Скорость: 400 километров в час

400 километров в час Автономность: до 27 часов

Управлять этим дроном не просто. Нужно 2 человека. Пилот, который дистанционно управляет беспилотником и командует миссией, и второй член экипажа, отвечающий за наблюдение и наведение оружия.



Управляют дроном 2 человека / Скриншот с видео Haci Productions

Современных компьютеризированных систем в этом дроне предостаточно. Его точность предоставляет уникальные возможности для нанесения ударов по важным статическим и подвижным целям.

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В этом беспилотнике помогают многоспектральная система прицеливания, сенсоры, датчики и цветная камера. Кроме того, есть еще и лазерные дальномеры, максимально точно определяющие дистанцию до цели.

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Какие миссии может выполнять

Все это в комплексе позволяет Reaper не только метать управляемые бомбы, но и запускать хирургически точные ракеты AGM-114 Hellfire.

Hellfire в сочетании с Reaper – это смертельная смесь и самый известный пример использования этого тандема состоялся в Ираке в 2020 году.

Касем Сулеймани был генералом Корпуса стражей исламской революции, Командующим спецподразделением. Reaper с высоты птичьего полета выпустил всего одну ракету Hellfire – и от генерала не осталось ничего. Только каркас его бронированного автомобиля.

Спецслужбы исламского государства после атаки еще несколько месяцев не могли понять, как погиб Сулеймани. Ведь Reaper практически невидим для радаров и систем ПВО.

А вообще – информацию о боевых вылетах этого беспилотника американцы пытаются держать в секрете. И не зря. Все же, по состоянию на сегодняшний день – это самый мощный дрон в мире, которому действительно нет аналогов.



Аналогов MQ-9 Reaper нет / Скриншот с видео Gung Ho Vids

Фактически это многоцелевой самолет, который может выполнять множество миссий:

разведку;

сопровождение конвоя;

огневую поддержку;

и, как показала практика в Ираке, – специальные миссии.

Однако надо помнить, что этот дрон не может работать абсолютно автономно. Успех миссии зависит, прежде всего, от экипажа, который должен стать с этой птичкой одним целым.

Выстрелы происходят аналогично, как из истребителя или бомбардировщика: беспилотник нужно нацелить под правильным углом за несколько километров до цели. От запуска снаряда до попадания в мишень уходит в среднем 30 секунд. Все зависит от расстояния.

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Украинские Байрактары, имеющие дальность управления в 150 километров, помогли ВСУ переломить ход битвы в свою пользу. Жгли колонны техники, топили катера и уничтожали вражеские позиции. Трудно представить, какие возможности предоставляют американские Reaper, учитывая их боеспособность, дальность полета и другие характеристики.

Сегодня MQ-9 стоят на вооружении самых мощных армий планеты:

США;

Великобритания;

Италия;

Турция;

Франция.

Надеемся, к этому списку прибавится и Украина.