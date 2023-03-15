Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. По его словам, миссия американского MQ-9 Reaper была достаточно типичной для этого региона. Они регулярно осуществляют мониторингово-разведочные полеты, о которых проинформированы все страны, имеющие доступ к Черному морю.

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В рамках мониторинга уже много лет они совершают эти разведывательно-мониторинговые полеты по маршруту, который согласован. Об этом сообщают всем странам, имеющим доступ к Черному морю. Такие вылеты совершаются практически каждый день. А сам беспилотник не нес на себе ни одного вооружения, хотя имеет возможность,

– отметил Крамаров.

Сам беспилотник летел на небольшой скорости и не совершал никаких маневров. Все происходило по запрограммированным координатам.

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Как отметил военный эксперт, беспилотник – одна из самых легких тренировочных целей для поражения. Если использовать ракету "воздух – воздух", то она очень вероятно, что попадет в цель. Или те же российские Су-27 могли использовать авиационную пушку.

Оккупанты ничего такого не использовали. Они не пытались его уничтожить, а просто усадить на воду. Для этого самолеты рядом пролетали, а потом уже сливали на беспилотник топливо.

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Им не удалось таким образом посадить беспилотник. Поэтому оккупанты повредили MQ-9 Reaper элементами фюзеляжа. Такие неожиданные действия наталкивают на один вывод.

Действия России указывают на то, что беспилотник не нес угрозу. Они почему-то хотели его приземлить. Возможно, в целях похищения. К примеру, иранская БПЛА-программа началась с того, что они получили трофейный MQ-1 Predator. С современными образцами вооружения у россиян и их партнеров есть трудности. Поэтому вероятно, что это таки приземление с целью техноканибализма,

– считает Крамаров.

Россия сбила американский беспилотник: коротко