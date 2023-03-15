Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, місія американського MQ-9 Reaper була досить типовою для цього регіону. Вони регулярно здійснюють моніторингово-розвідувальні польоти, про які проінформовані усі країни, що мають доступ до Чорного моря.
До теми Американці були шоковані: що західні ЗМІ пишуть про перше бойове зіткнення Росії та США
В межах моніторингу вже багато років вони роблять ці розвідувально-моніторингові польоти за маршрутом, який є узгодженим. Про це повідомляють усім країнам, які мають доступ до Чорного моря. Такі вильоти здійснюються майже кожен день. А сам безпілотник не ніс на собі жодного озброєння, хоч має можливість,
– зазначив Крамаров.
Сам безпілотник летів на невеликій швидкості та не робив ніяких маневрів. Все відбувалося за запрограмованими координатами.
Навіщо Росія збила американський безпілотник
Як зазначив військовий експерт, безпілотник – одна з найлегших тренувальних цілей для збиття. Якщо використати ракету "повітря – повітря", то вона дуже вірогідно, що потрапить в ціль. Або ті ж російські Су-27 могли використати авіаційну гармату.
Натомість окупанти нічого такого не використовували. Вони не намагалися його знищити, а просто посадити на воду. Для цього літаки поруч пролітали, а вже потім зливали на безпілотник паливо.
До теми – чому Росія атакувала американський безпілотник: дивіться відео
Їм не вийшло у такий спосіб посадити безпілотник. Тому окупанти пошкодили MQ-9 Reaper елементами фюзеляжу. Такі несподівані дії наштовхують на один висновок.
Дії Росії вказують на те, що безпілотник не ніс загрозу. Вони чомусь хотіли його приземлити. Можливо, з метою викрадення. До прикладу, іранська БпЛА-програма почалася з того, що вони отримали трофейний MQ-1 Predator. З сучасними зразками озброєння в росіян та партнерів є труднощі. Тому вірогідно, що це таки приземлення з метою техноканібалізму,
– вважає Крамаров.
Росія збила американський безпілотник: коротко
- Ввечері 14 березня російські окупанти збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем. За попередніми даними, російський винищувач Су-27 "підрізав" апарат.
- В Білому домі вважають збиття цього безпілотника небезпечним та непрофесійним. Президент США Джо Байден проінформований про інцидент.
- В Росії вже заявили, що хочуть дістати уламки цього безпілотника з моря. Він нібито впав неподалік південно-західного узбережжя тимчасово окупованого Криму.