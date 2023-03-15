Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, місія американського MQ-9 Reaper була досить типовою для цього регіону. Вони регулярно здійснюють моніторингово-розвідувальні польоти, про які проінформовані усі країни, що мають доступ до Чорного моря.

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В межах моніторингу вже багато років вони роблять ці розвідувально-моніторингові польоти за маршрутом, який є узгодженим. Про це повідомляють усім країнам, які мають доступ до Чорного моря. Такі вильоти здійснюються майже кожен день. А сам безпілотник не ніс на собі жодного озброєння, хоч має можливість,

– зазначив Крамаров.

Сам безпілотник летів на невеликій швидкості та не робив ніяких маневрів. Все відбувалося за запрограмованими координатами.

Навіщо Росія збила американський безпілотник

Як зазначив військовий експерт, безпілотник – одна з найлегших тренувальних цілей для збиття. Якщо використати ракету "повітря – повітря", то вона дуже вірогідно, що потрапить в ціль. Або ті ж російські Су-27 могли використати авіаційну гармату.

Натомість окупанти нічого такого не використовували. Вони не намагалися його знищити, а просто посадити на воду. Для цього літаки поруч пролітали, а вже потім зливали на безпілотник паливо.

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Їм не вийшло у такий спосіб посадити безпілотник. Тому окупанти пошкодили MQ-9 Reaper елементами фюзеляжу. Такі несподівані дії наштовхують на один висновок.

Дії Росії вказують на те, що безпілотник не ніс загрозу. Вони чомусь хотіли його приземлити. Можливо, з метою викрадення. До прикладу, іранська БпЛА-програма почалася з того, що вони отримали трофейний MQ-1 Predator. З сучасними зразками озброєння в росіян та партнерів є труднощі. Тому вірогідно, що це таки приземлення з метою техноканібалізму,

– вважає Крамаров.

Росія збила американський безпілотник: коротко