MQ-9 Reaper сбили над Черным морем: в Воздушных силах впервые отреагировали
Американский MQ-9 Reaper Россия сбила над Черным морем. В Воздушных силах ВСУ заявили, что это – поступок страны-террориста.
Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эфире телемарафона заявил, что американская беспилотная авиация находится в Черном море на постоянной основе, сообщает 24 Канал. Черное море – не внутреннее море России.
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Выход к нему имеют многие страны. В частности, Турция, которая входит в НАТО. Над акваторией Черного моря есть международное воздушное пространство. Там беспрепятственно могут летать самолеты. Игнат подчеркнул, что, в частности, говорится о самолетах-разведчиках. Ничего удивительного или необычного в этом нет.
Тем временем Россия продолжает действовать как страна-террорист. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что MQ-9 Reaper – мощный БПЛА.
MQ-9 Reaper сбили над Черным морем – главное
- MQ-9 Reaper является главным разведывательно-ударным БПЛА США. Он даже опережает по характеристикам легендарный Bayraktar.
- Над Черным морем MQ-9 Reaper 14 марта протаранил российский истребитель Су-27. БПЛА упал в море. На его поиски сразу отправился Черноморский флот. Очевидно, оккупанты очень хотели ознакомиться с обломками MQ-9 Reaper.
- В США возмущены "непрофессиональным и опасным инцидентом". Страны НАТО о нем уже проинформировали.