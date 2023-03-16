Решение сбить американский MQ-9 Reaper принимали "на самом высоком уровне" в Кремле, – NBC

Агрессивные действия российских военных против американского дрона MQ-9 Reaper были одобрены высшим руководством Кремля. Хотя захватчики заявляли, что не имеют никакого отношения к инциденту.

Об этом сообщили близкие к разведке официальные лица США. Вероятно, российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper для того, чтобы сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.

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Решение о сбитии MQ-9 Reaper принял Кремль

Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата,

– заявил один из чиновников.

Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на "высшем уровне".

Сбитие MQ-9 Reaper: последние новости

Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.

Россия придумывает версии о том, что дрон якобы упал сам или о том, что он угрожал России, хотя это неправда.

Глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу по поводу инцидента над Черным морем.

Ожидается также разговор Главы Объединенного комитета штабов США генерала Марка Милли и главы российского генштаба Герасимовым.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасны и непрофессиональными и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".

Российский самолет фактически задел винт беспилотника, однако Москва это отрицает. Некоторые официальные лица США считают, что это произошло неумышленно и было ошибкой пилота.