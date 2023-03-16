Решение сбить американский MQ-9 Reaper принимали "на самом высоком уровне" в Кремле, – NBC
Источник:NBC News
Агрессивные действия российских военных против американского дрона MQ-9 Reaper были одобрены высшим руководством Кремля. Хотя захватчики заявляли, что не имеют никакого отношения к инциденту.
Об этом сообщили близкие к разведке официальные лица США. Вероятно, российские самолеты сбросили реактивное топливо на MQ-9 Reaper для того, чтобы сбить дрон с курса или отключить его возможности наблюдения.
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Решение о сбитии MQ-9 Reaper принял Кремль
Это было намерение российского руководства действовать агрессивно во время перехвата,
– заявил один из чиновников.
Однако чиновники не подтвердили, что эти действия были согласованы с диктатором Владимиром Путиным. Другие же официальные лица отказались предоставлять детали, только заявили, что решение было принято на "высшем уровне".Обратите внимание! Российский самолет фактически задел винт беспилотника, однако Москва это отрицает. Некоторые официальные лица США считают, что это произошло неумышленно и было ошибкой пилота.
Сбитие MQ-9 Reaper: последние новости
- Около 7:00 14 марта российский самолет Су-27 врезался в дрон MQ-9. Поэтому силы США потопили MQ-9 в международных водах.
- Россия придумывает версии о том, что дрон якобы упал сам или о том, что он угрожал России, хотя это неправда.
- Глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с российским министром обороны Сергеем Шойгу по поводу инцидента над Черным морем.
- Ожидается также разговор Главы Объединенного комитета штабов США генерала Марка Милли и главы российского генштаба Герасимовым.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что действия российских пилотов были опасны и непрофессиональными и это могло "спровоцировать гораздо больший инцидент".