Россияне 14 марта повредили в международном воздушном пространстве над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В очередной раз Владимир Путин показал свою бандитскую натуру.

Да, этот инцидент не является странным для страны, которой руководят преступники. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.

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Инцидент со сбиванием MQ-9 Reaper – очередное проявление бандитизма Путина

Пионтковский подчеркнул, что вся лексика, образ жизни и политическая философия российского диктатора – это власть уголовника и чекиста. По его словам, у Путина есть 2 этапа жизни, которые образуют такую странную смесь:

до 18 лет он был бандитом из питерских дворов;

а последующие 30 лет мелким чекистским офицером.

Следовательно, вся эта биография главы Кремля и накладывается на внешнеполитическое поведение России. В то же время, инцидент со сбиванием американского беспилотника над Черным морем является проявлением бандитского детства российского диктатора.

Это бандитское детство Путина проявилось над Черным морем,

– сказал российский оппозиционный политик из США.

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В России обвинили США в якобы участии в боевых действиях в Украине

Цинизму России нет предела – там хотят достать из Черного моря обломки сбитого американского беспилотника MQ-9 Reaper. Более того, секретарь российского совбеза Николай Патрушев обвинил США в якобы непосредственном участии в войне в Украине.

Ситуация с американским беспилотником подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях в Украине,

– цинично заявил Патрушев.

Это заявление он сделал, несмотря на то, что БПЛА летал над международными водами Черного моря и патрулировал границы НАТО, поскольку сразу 3 черноморские страны являются членами Альянса – Румыния, Болгария и Турция.

Сбивание MQ-9 Reaper: что известно