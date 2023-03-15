Проявилось бандитское детство Путина, – Пионтковский о сбивании дрона США
Россияне 14 марта повредили в международном воздушном пространстве над Черным морем американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. В очередной раз Владимир Путин показал свою бандитскую натуру.
Да, этот инцидент не является странным для страны, которой руководят преступники. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Инцидент со сбиванием MQ-9 Reaper – очередное проявление бандитизма Путина
Пионтковский подчеркнул, что вся лексика, образ жизни и политическая философия российского диктатора – это власть уголовника и чекиста. По его словам, у Путина есть 2 этапа жизни, которые образуют такую странную смесь:
- до 18 лет он был бандитом из питерских дворов;
- а последующие 30 лет мелким чекистским офицером.
Следовательно, вся эта биография главы Кремля и накладывается на внешнеполитическое поведение России. В то же время, инцидент со сбиванием американского беспилотника над Черным морем является проявлением бандитского детства российского диктатора.
Это бандитское детство Путина проявилось над Черным морем,
– сказал российский оппозиционный политик из США.
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В России обвинили США в якобы участии в боевых действиях в Украине
Цинизму России нет предела – там хотят достать из Черного моря обломки сбитого американского беспилотника MQ-9 Reaper. Более того, секретарь российского совбеза Николай Патрушев обвинил США в якобы непосредственном участии в войне в Украине.
Ситуация с американским беспилотником подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях в Украине,
– цинично заявил Патрушев.
Это заявление он сделал, несмотря на то, что БПЛА летал над международными водами Черного моря и патрулировал границы НАТО, поскольку сразу 3 черноморские страны являются членами Альянса – Румыния, Болгария и Турция.
Сбивание MQ-9 Reaper: что известно
- 14 марта над Черным морем российский истребитель Су-27, вероятно, врезался в винт американского беспилотника MQ-9 Reaper, в результате чего БПЛА упал в воду.
- В Белом доме подчеркнули, что сбивание MQ-9 Reaper США над Черным морем было "опасным и непрофессиональным". Также там призывали обращать внимание на подобные инциденты, ведь они очень показательны.
- В Институте изучения войны проанализировали, приведет ли этот инцидент в Черном море к прямому конфликту между США и Россией. Там считают, что этого не произойдет.