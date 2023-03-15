Так, цей інцидент не є дивним для країни, якою керують злочинці. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.
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Інцидент зі збиттям MQ-9 Reaper черговий прояв бандитизму Путіна
Піонтковський підкреслив, що вся лексика, спосіб життя та політична філософія російського диктатора – це влада кримінальника та чекіста. За його словами, у Путіна є 2 етапи життя, які утворюють таку дивну суміш:
- до 18 років він був бандитом з пітерських дворів;
- а наступні 30 років дрібним чекістським офіцером.
Отже, вся ця біографія очільника Кремля і накладається на зовнішньополітичну поведінку Росії. Водночас інцидент зі збиттям американського безпілотника над Чорним морем є проявом бандитського дитинства російського диктатора.
Це бандитське дитинство Путіна проявилося над Чорним морем,
– сказав російський опозиційний політик зі США.
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У Росії звинуватили США в нібито участі у бойових діях в Україні
Цинізму Росії немає меж – там хочуть дістати з Чорного моря уламки збитого американського безпілотника MQ-9 Reaper. Ба більше, секретар російського радбезу Ніколай Патрушев звинуватив США у нібито безпосередній участі у війні в Україні.
Ситуація з американським безпілотником підтвердила, що США безпосередньо беруть участь у бойових діях в Україні,
– цинічно заявив Патрушев.
Цю заяву він зробив попри те, що БпЛА літав над міжнародними водами Чорного моря і патрулював рубежі НАТО, оскільки одразу 3 чорноморські країни є членами Альянсу – Румунія, Болгарія та Туреччина.
Збиття MQ-9 Reaper: що відомо
- 14 березня над Чорним морем російський винищувач Су-27, ймовірно, врізався у гвинт американського безпілотника MQ-9 Reaper, унаслідок чого БпЛА упав у воду.
- У Білому домі наголосили, що збиття MQ-9 Reaper США над Чорним морем було "небезпечним і непрофесійним". Також там закликали звертати увагу на подібні інциденти, адже вони дуже показові.
- В Інституті вивчення війни проаналізували, чи призведе цей інцидент у Чорному морі до прямого конфлікту між США і Росією. Там вважають, що цього не станеться.