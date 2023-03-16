Такие решения принимаются на самом высоком уровне: почему инцидент с БпЛА США не "ненамеренный"

Ранее Россия сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем. Это серьезное решение, которое не принимается на уровне командующего авиацией.

Для этого нужно разрешение высшего руководства, ведь это может являться поводом для начала военного конфликта. Об этом 24 Канала сказал авиаэксперт Валерий Романенко.

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Сейчас НАТО избегает любого обострения ситуации. Даже когда на их территории падают ракеты, они их в упор не видят,

– утверждает Романенко.

Россияне подготовились к маневру

По словам авиаэксперта, у Су-27 действительно есть возможность сброса топлива в воздухе, но это делается не на высотах, на которых летел MQ-9 Reaper. Такой беспилотник (после выработки топлива) имеет полетный вес несколько больше 3 тонн. Зато истребитель Су-27 значительно больше по размеру, его вес – около 30 тонн.

Если такой самолет выполняет резкие маневры впереди MQ-9 Reaper, он создает значительные турбулентные потоки, которые могут совершить что угодно с таким легким беспилотником с огромным размахом крыльев. Так, истребитель может просто перевернуть его. Кроме того, отмечает Романенко, без прямого удара по дрону можно довести ситуацию до того, что аппарат потеряет управление.

"Россияне подготовились к подобным маневрам, вычислили, который был достаточно эффективным, и таким образом сбили этот беспилотник", – уверяет эксперт по авиации.

США должны опубликовать видео

Российская сторона уже опубликовала видеоперехват с Су-27. Там отчетливо виден номер американского беспилотника – 294. Как отмечает Романенко, стоит дождаться публикации американского видео, чтобы установить, был ли контакт. На российском видео ясно видно, что система обзора смотрела в сторону Су-27, который обогнал его за 3 – 4 секунды. Его скорость была в разы больше.

"Американцы имели возможность полностью снять весь процесс, я не понимаю, почему они его не преподают. В любом случае оперение беспилотника не позволяет ударить по пропеллеру. То есть эта ситуация должна быть подтверждена с американской стороны", – отметил эксперт.

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