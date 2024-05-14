В Индии во время непогоды упал гигантский билборд и убил людей

В Индии в Мумбаи из-за ветра обвалился гигантский билборд. В результате этого погибли люди.

По меньшей мере 14 человек погибли и около 60 получили ранения. Известно, что билборд размером 70 на 50 метров упал на дома и заправочную станцию в районе Гхаткопари днем в понедельник, когда на город обрушились ливень и пыльная буря.

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Последствия стихийного бедствия

В издании отметили, что сильный ветер вырывал с корнем деревья, вызвал хаос на дорогах и перебои с электричеством. Сама же рекламная конструкция раскачивалась на ветру, а затем упала на здания, людей и машины, находившихся на АЗС.

Власти сообщили, что в спасательной операции участвуют полиция, пожарные и команды по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Очевидцы публиковали жуткие кадры пылевого "апокалипсиса" в индийском Мумбаи. На кадрах видно, что сила ветра чрезвычайно мощная и способна разрушить определенные конструкции, а на дорогах в городе хаос.

Также известно, что во многих регионах объявлен "желтый" и "оранжевый" уровень опасности.

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