Запад действительно опасается распада России. Но на самом деле это можно организовать вполне контролируемо, чтобы не начался хаос.

Об этом 24 Каналу рассказал публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, отметив, что Запад боится, что после распада России начнется хаос. И хуже всего – ядерное оружие попадет в руки бандитских формирований. Но эти страхи преувеличены.

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Каким может быть распад России

Как отметил Мурзагулов, Запад вполне может организовать безопасный распад России, чтобы не произошло никакого хаоса. Нужно просто действовать по методу, который работал и раньше.

Можно договориться с частью нынешней элиты. Говорите, что делаете ставку; помогаете деньгами, а в случае необходимости военными интервенциями, чтобы удержать власть и чтобы не начался хаос,

– заметил Мурзагулов.

Если ничего не делать, то ситуация действительно будет плохой. "Ось зла", куда входит Россия, Иран, КНДР и т.д., активно усиливает сотрудничество. Вполне вероятно, что Путин буквально "накачивает" Северную Корею ядерными технологиями. Ситуация уже достаточно напряженная. И если ничего не делать, то станет только хуже.

Если Путин достаточно "накачает" КНДР, то она попрет на Южную Корею. А есть еще Иран, хуситы, талибы. Путин сейчас дергает за нити всех конфликтов. Он "подкармливает" их,

– подчеркнул Мурзагулов.