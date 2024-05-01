В Гааге могут выдать ордера на арест израильских чиновников: США категорически против - Bloomberg

Международный уголовный суд может выдать ордера на арест израильских топ-чиновников и руководства ХАМАС. США и их союзники обеспокоены этим. Ведь сейчас Израиль приближается к урегулированию прекращения огня с ХАМАС.

Такое решение МУС может поставить под угрозу соответствующее соглашение двух враждующих сторон. Израиль может отказаться от перемирия, если МУС будет продолжать выдачу ордеров.

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G7 не поддерживает решение МУС о выдаче ордеров на арест чиновников Израиля

Страны Большой семерки уже начали работать над тем, чтобы донести свою позицию до МУС.

Вероятно, среди арестованных может быть и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Американские СМИ поговаривают, что он попросил у Байдена о помощи, чтобы убедиться, что ордера не выданы.

Мы очень четко высказались относительно расследования МУС. Мы его не поддерживаем. Мы не верим, что они имеют юрисдикцию,

– заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Добавим, что самого Нетаньяху критикуют в США. В частности, глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер назвал премьер-министра Израиля "преградой на пути мира".

Сенатор считает, что нынешнее правительство Израиля не отвечает потребностям страны, и призвал провести выборы.

"Нужен новый диалог относительно будущего Израиля после 7 октября", – сказал Чак Шумер.

Переговоры между Израилем и ХАМАСом продолжаются

Госсекретарь США Энтони Блинкен вчера, 29 апреля, на заседании Всемирного экономического форума призвал лидеров группировки боевиков принять решение относительно условий Израиля относительно временного прекращения огня.

Он отметил, что Израиль был "чрезвычайно щедрым" относительно предложений, сделанных во время переговоров при посредничестве Катара и Египта по обеспечению освобождения израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом. Речь идет об освобождении примерно 40 заложников в обмен на освобождение палестинцев из израильских тюрем.

ХАМАС имеет на рассмотрении предложение, которое является чрезвычайно щедрым со стороны Израиля,

– сказал Блинкен.

В феврале главный прокурор суда Карим Хан заявил, что он глубоко обеспокоен поведением израильских войск, а также боевиков ХАМАС, которые удерживают израильских заложников.

"Те, кто не соблюдает закон, не должны жаловаться позже, когда мой офис примет меры в соответствии со своим мандатом", – сказал он тогда.

Заметьте! Международный уголовный суд функционирует отдельно от Международного суда, главного судебного органа ООН, который не может судить или наказывать отдельных лиц.

Новость об арестах израильских чиновников может вызвать волну протестов по всему миру

В воскресенье министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац дал указание представительствам своей страны по всему миру подготовиться к волне антисемитизма, антиеврейских и антиизраильских вспышек на фоне сообщений о вероятных ордерах.



Он отметил, что такой шаг МУС повредит израильским силам и "укрепит моральный дух террористической организации ХАМАС и оси радикального ислама во главе с Ираном" против которой воюет Израиль.

Что известно о конфликте Израиля и ХАМАСа