В Кремле началась истерика из-за решения МКС выдать ордер на арест Путину

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Российских пропагандистов и политиков это решение очень возмутило. Мол, как это так, что убийцу тысяч украинцев и человека, приказавшего похитить тысячи детей, вдруг хотят арестовать.

24 Канал собрал реакции россиян на то, что теперь диктатор должен быть арестован в 123 странах мира.

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Пресссекретарь Путина Дмитрий Песков сразу заявил, что Россия не признает юрисдикции Международного уголовного суда.

Сама формулировка вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой. Россия не признает юрисдикции этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода с точки зрения права для России ничтожны,

– сказал он.

Песков не стал отвечать на уточняющие вопросы журналистов, в частности на вопрос, считают ли в Кремле опасными предстоящие поездки Путина в страны, признающие юрисдикцию МКС.

А заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сопровождал пост о решении МКС значком с туалетной бумагой, написал, что нет необходимости объяснять, где следует использовать этот документ.

Тем временем глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку "в связи с незаконной выдачей МКС ордеров об аресте граждан России".

Глава СК России поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом ордеров на арест граждан России,

– говорится в сообщении российского ведомства.

Как отреагировали политики и пропагандисты

Российский государственный деятель Андрей Клишас: Приняв столь абсурдное решение, МКС встал на путь самоликвидации, РФ нужно немедленно выдать ордер на арест всех "судей" МКС.

Член партии "Единая Россия" Владимир Джабаров: неплохо, если бы, например, Басманный суд выдал ордер на арест в полном составе членов МКС.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: бумажки инопланетного гаагского суда на Россию не распространяются. Любые нападки на президента России расцениваем как агрессию против нашей страны.

Российский политик Сергей Цеков: решение показывает ничтожность, ничтожность правовых институтов Запада, никаких последствий оно не будет нести.

Пропагандист Владимир Соловьев: России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей МКС.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) поддержал истерику российских чиновников и пропагандистов. В своем телеграме Гиркин отметился апокалиптическим прогнозом для властей РФ, заявив, что Запад решил создать юридические основания победоносных результатов войны в Украине, выписав ордер Путину.

Что пишут россияне в соцсетях

По всей видимости, россияне не рассчитывали на такое решение Международного уголовного суда. Они выражают Путину слова поддержки и пишут, что пойдут сдаваться вместе с ним. Что ж, очевидно, они не знают, что бункерный дед не сидит в соцсетях, так что их поддержку он не увидит. А вот тезис о "сдаваться вместе" правильный. Всех россиян ждет трибунал за зверства в Украине.

Как россияне реагируют на решение МКС выдать ордер на арест Путину / Фото из соцсетей

В Международном уголовном суде 17 марта издали ордер на арест президента России Владимира Путина Теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконная депортация и перемещение украинских детей.

Всего в производствах, где Офис генпрокурора осуществляет процессуальное руководство, зафиксировали депортацию более 16 тысяч детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей. Однако реальная цифра может быть значительно больше.

Андрей Ермак – глава Офиса Президента – отметил, что решение МКС – это только начало. Украина системно сотрудничает с ним. Ермак подчеркнул: теперь Путина и Львова-Белова арестуют на территории стран, ратифицировавших Римский устав.