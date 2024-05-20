МУС запросил ордер на арест лидеров ХАМАС, а также премьера и министра обороны Израиля

Лидеров ХАМАС подозревают в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Израиле и секторе Газа. Израильским руководителям инкриминируют то же самое, но на территории сектора Газа.

Лидеров ХАМАС подозревают в военных преступлениях, совершенных на территории Израиля и в секторе Газа

Я подаю ходатайство о выдаче ордеров на арест в Палату предварительного производства Международного уголовного суда по делу "Ситуация в Государстве Палестина",

– говорится в сообщении Карима Хана, прокурора МУС.

Речь о таких людях:

Яхья Синвар – глава ХАМАС в секторе Газа;

Мохаммед Диаб Ибрагим аль-Масри (Дейф) – главнокомандующий военного крыла ХАМАС, известного как "Бригады Аль-Кассам";

Исмаил Хания – председатель политбюро ХАМАС.

Были собраны доказательства, что лидеры ХАМАС совершали военные преступления в период как минимум с 7 октября 2023 года.