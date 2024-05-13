Есть одна приятная тенденция, – военный эксперт о регулярных ударах по российским НПЗ

Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора. Это создает трудности для России.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что удары по российским НПЗ имеют чрезвычайно важный эффект.

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Есть приятная тенденция

Как отметил Мусиенко, такие удары по нефтеперерабатывающим заводам не могут сразу изменить ситуацию в войне. Но они постепенно влияют на Россию.

Что мне нравится. Украина действует системно. И ГУР, и СБУ чрезвычайно системно наносят удары по НПЗ и нефтебазам. Есть приятная тенденция. Некоторые из этих заводов атакуют второй раз за определенное время. Представьте, враг понес потери. Выгорела установка по переработке нефти. Они вложились в дорогостоящий ремонт. Был простой. А тут снова прилетает,

– сказал Мусиенко.

Понятно, что потом будут следующие прилеты по этим нефтеперерабатывающим заводам. Украина нащупала больное место оккупантов – и постоянно на него давит.

Такие удары по НПЗ приведут к подорожанию цен на топливо в России, что повлияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Это также может привести к тому, что аграрии будут иметь несколько ограниченный доступ к дизелю.

Удары по российским НПЗ: кратко