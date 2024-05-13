Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, отметив, что удары по российским НПЗ имеют чрезвычайно важный эффект.
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Есть приятная тенденция
Как отметил Мусиенко, такие удары по нефтеперерабатывающим заводам не могут сразу изменить ситуацию в войне. Но они постепенно влияют на Россию.
Что мне нравится. Украина действует системно. И ГУР, и СБУ чрезвычайно системно наносят удары по НПЗ и нефтебазам. Есть приятная тенденция. Некоторые из этих заводов атакуют второй раз за определенное время. Представьте, враг понес потери. Выгорела установка по переработке нефти. Они вложились в дорогостоящий ремонт. Был простой. А тут снова прилетает,
– сказал Мусиенко.
Понятно, что потом будут следующие прилеты по этим нефтеперерабатывающим заводам. Украина нащупала больное место оккупантов – и постоянно на него давит.
Такие удары по НПЗ приведут к подорожанию цен на топливо в России, что повлияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Это также может привести к тому, что аграрии будут иметь несколько ограниченный доступ к дизелю.
Удары по российским НПЗ: кратко
- В ночь на 12 мая Украина ударила сразу по 3 заводам на территории России. Они были расположены в Волгоградской, Калужской и Липецкой областях
- Также в ночь на 11 мая, по данным источников 24 Канала, беспилотники ГУР атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод. Он принадлежит предприятию горюче-смазочного профиля "Лукойл-Волгограднефтепереработка".
- 9 мая под удар дронов попал НПЗ в Башкортостане. Беспилотник преодолел расстояние в 1500 километров.