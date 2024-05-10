Активизация будет: что позволяет россиянам готовиться к новому наступлению
Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на фронте. Сейчас у них есть меньше возможностей, чем в начале полномасштабной войны.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что активизация боевых действий, очевидно, произойдет на Востоке и Северо-Востоке.
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Россия готовится к новому наступлению. Но сейчас у них худший потенциал, чем в начале полномасштабной войны.
Они действительно готовятся к наступлению. Активизация будет на Востоке и Северо-Востоке,
– сказал Мусиенко.
Ситуация уже несколько иная
Как отметил Мусиенко, в 2022 году за Россию воевали в основном контрактники. На фронте находились элитные подразделения, а сами оккупанты имели больше современного оружия и были лучше экипированными. Тогда было значительно меньше пехотных штурмов. Россияне пытались решать задачи с помощью артиллерии. Можно вспомнить о так называемой тактике "выжженной земли".
Сейчас они тоже применяют артиллерию, но не в таком количестве. Также российские войска точно более истощены, чем в 2022 году. Украинские силы тоже истощены в результате таких боев. Но нам сейчас нужно защищаться. А врагу – наступать. С этой точки зрения истощаться оккупанты все равно будут больше,
– отметил Мусиенко.
Остановить будущее наступление оккупантов вполне реально. Но нужно понимать, что, вероятнее всего, Россия еще будет иметь определенные тактические успехи на фронте. Сейчас важно, чтобы наконец-то регулярно пошла военная помощь от партнеров, чтобы враг нес еще большие потери. В таком случае уже летом удастся остановить российское наступление.
Ситуация на фронте: кратко
- По состоянию на 9 мая Россия потеряла более 478 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7429 танков, 14281 боевых бронированных машин, 12340 артиллерийских систем, 1058 РСЗО, 793 средства ПВО и тому подобное.
- Президент Владимир Зеленский прокомментировал российское наступление. Украина остановит его, когда получит оружие от Соединенных Штатов.
- В начале мая Украина сбила вражеский Су-25 над Донецкой областью. Это уже 349 уничтоженный вражеский самолет.