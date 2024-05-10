Активизация будет: что позволяет россиянам готовиться к новому наступлению

Российские оккупанты готовятся к новому наступлению на фронте. Сейчас у них есть меньше возможностей, чем в начале полномасштабной войны.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что активизация боевых действий, очевидно, произойдет на Востоке и Северо-Востоке.

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Россия готовится к новому наступлению. Но сейчас у них худший потенциал, чем в начале полномасштабной войны.

Они действительно готовятся к наступлению. Активизация будет на Востоке и Северо-Востоке,

– сказал Мусиенко.

Ситуация уже несколько иная

Как отметил Мусиенко, в 2022 году за Россию воевали в основном контрактники. На фронте находились элитные подразделения, а сами оккупанты имели больше современного оружия и были лучше экипированными. Тогда было значительно меньше пехотных штурмов. Россияне пытались решать задачи с помощью артиллерии. Можно вспомнить о так называемой тактике "выжженной земли".

Сейчас они тоже применяют артиллерию, но не в таком количестве. Также российские войска точно более истощены, чем в 2022 году. Украинские силы тоже истощены в результате таких боев. Но нам сейчас нужно защищаться. А врагу – наступать. С этой точки зрения истощаться оккупанты все равно будут больше,

– отметил Мусиенко.

Остановить будущее наступление оккупантов вполне реально. Но нужно понимать, что, вероятнее всего, Россия еще будет иметь определенные тактические успехи на фронте. Сейчас важно, чтобы наконец-то регулярно пошла военная помощь от партнеров, чтобы враг нес еще большие потери. В таком случае уже летом удастся остановить российское наступление.

Ситуация на фронте: кратко