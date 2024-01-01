Россияне боятся их даже мертвыми: реакция сети на обстрелы исторических памятников Львова
Враг на рассвете 1 января атаковал Львовщину дронам-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались исторические достопримечательности – музей Романа Шухевича во Львове и университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
В общем, Львовщину атаковали 10 "Шахедов". Как реагируют на цинические удары россиян в сети – передает 24 Канал.
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Боятся Шухевича и Бандеры даже спустя 100 лет
Под ударом во Львовской области оказались университет, в котором 100 лет тому назад учился Степан Бандера. Кроме того, россияне полностью разрушили музей Романа Шухевича, где хранились его мемориальные вещи.
На циничную войну оккупантов с украинской историей и культурой отреагировали украинцы в сети. В частности, в сообщении продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразий подчеркнул, что оккупанты боятся Степана Бандеры даже с того света.
Реакция Каразия на обстрел Львовщины / Скриншот
Ведущий 24 Канала Андрей Дрозда также прокомментировал циничную атаку и отметил, что музей и университет, в котором когда-то учился Бандера, россияне считают для себя "не менее опасными, чем аэродромы или милитарные заводы".
Ведущий 24 Канала прокомментировал ночную атаку / Скриншот
Украинцы в сети также добавляют, что россияне никогда не смогут преодолеть такие фигуры, как Шухевич и Бандера, даже уничтожив их музеи.
Бандера, Шухевич – Герои Украины! А россияне пусть и дальше боятся даже их теней, и даже спустя 100 лет!
– отмечают пользователи в сети.
Украинцы в сети реагируют на обстрел Львовщины – больше в галерее
В ночь на 1 января россияне запустили рекордное количество "Шахедов"
- В новогоднюю ночь 2024 года оккупанты запустили рекордное количество "Шахедов". Всего было зафиксировано 122 ударных дрона-камикадзе: 96 БпЛА запустили до полуночи, еще 26 – после.
- В Воздушных силах сообщили, что атака осуществлялась волнами по четырем направлениям: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – Россия. Силы и средства ПВО всего сбили 87 "Шахедов".
- Кроме того, враг также нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.